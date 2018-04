Trotz Angeboten: Swans Gmunden können weiter auf Trainer bauen

Er bleibt auch in der kommenden Saison ein Schwan: Gmunden-Trainer Bernd Wimmer verlängerte seinen Vertrag beim Tabellendritten der heimischen Basketball-Bundesliga um ein weiteres Jahr. Und schlug damit zugleich attraktive Anfragen aus: „Er hatte andere Angebote aus dem Ausland“, erklärte Finanzchef Harald Stelzer. So soll es etwa Interessenten aus der zweiten deutschen Bundesliga gegeben haben. Wimmer hatte Bedenkzeit bekommen, am Wochenende sei man zusammengekommen.

Ein gutes Omen also für das Derby am Donnerstag gegen Wels, nachdem es zuletzt sportlich nicht ganz nach Wunsch gelaufen war. „Die Ausgangsposition war heuer schon einfacher, wir sind ein bisschen angeschlagen“, gab Stelzer zu. „Aber das ist nicht verwunderlich, nach dem Cup kommt meistens ein Tief.“

Beim Finale „dahoam“ hatten sich die Swans ja Kapfenberg knapp geschlagen geben müssen. Für das Derby gegen die Flyers ist Tony Blazan fraglich, er erlitt eine Gehirnerschütterung.

cg