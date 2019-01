„Trotz Digitalisierung führt kein Weg an der Filiale vorbei“

150 Jahre und kein bisschen leise: Die Oberbank bleibt auch im Jubiläumsjahr ihrer Linie treu und forciert trotz entgegenstehender Trends in der Branche weiter ihren Expansionskurs. Neun neue Filialen sollen in diesem Jahr hinzukommen – nachdem mit elf neuen Standorten im Vorjahr bereits die 170er-Marke geknackt wurde.

Filialen als Erfolgsfaktor

Hinter der Expansionsstrategie steht eine feste Überzeugung. Bei der Oberbank wird das Filialnetz nicht als Kostenproblem sondern als Erfolgsfaktor gesehen. Der Kundenkontakt bleibe trotz der Digitalisierung weiterhin ein entscheidender Faktor, betont Generaldirektor Franz Gasselsberger im VOLKSBLATT-Gespräch. „Kunden wollen komfortable Online-Lösungen für das Tagesgeschäft. Aber bei qualifizierten Bankdienstleistungen führt an der Filiale kein Weg vorbei“, ist er überzeugt.

1990 Sprung nach Bayern

Die Expansionswelle führt die Regionalbank auch immer weiter über die heimischen Grenzen hinaus. 1990 – in einer Zeit, in der fast alle österreichischen Großbanken nach Osteuropa gingen – wagte die Oberbank den ersten Schritt nach Bayern. „Wir wollten dort hin gehen, wo uns die Leute und Unternehmen am nächsten sind. Wo man die gleiche Sprache spricht. Dass wir unsere Kunden nach Bayern begleitet haben, hat sich als richtig herausgestellt“, blickt Gasselsberger zurück.

Erst spät in den Osten

Dass man erst zwischen 2004 und 2009 nach Tschechien, Ungarn und die Slowakei gegangen ist, sei auch nicht zu spät gewesen, bereut er den Zeitpunkt der weiteren Expansion nicht. Sich immer nach dem Mainstream zu richten und den Weg anderer Banken mitzugehen, entspricht nicht seinem Naturell. „Wir handeln nicht aus Prinzip gegen den Mainstream. Aber man soll sich davor hüten, immer den anderen alles nachzumachen. Es ist wichtig, auch den Hausverstand einzusetzen und einmal der inneren Stimme zu folgen, das Bauchgefühl mit zu berücksichtigen“, so der Generaldirektor.

Der Erfolg gibt ihm Recht: Nach acht Rekordjahren in Folge könnte diese Serie auch 2018 fortgeschrieben worden sein, genaue Zahlen liegen allerdings noch nicht vor.

Trump stoppt Iran-Deal

Kein Thema mehr ist aktuell das Geschäft im Iran. Hatte man im September 2017 ein Rahmenkreditabkommen mit dem Land abgeschlossen, liegen die Beziehungen derzeit auf Eis. Die Iran-Politik von US-Präsident Donald Trump samt Sanktionen machte der Oberbank beim Plan, Projekte in dem Land zu finanzieren, einen Strich durch die Rechnung. Als Fehler sieht Gasselsberger den Schritt nicht: „Es ist eine gute Erfahrung gewesen. Im Rahmen des Möglichen haben wir uns mehr zugetraut als andere und es wird auch eine Zeit nach Trump kommen. Dann sind wir mit unseren Vorarbeiten sehr gut aufgestellt“, hofft er auf einen Wechsel in Washington und künftige Geschäfte.

Deutschland und Wien

Ist der Iran momentan also tabu, konzentriert man sich noch mehr auf Deutschland und Wien. Die Bundeshauptstadt sei mit aktuell 29 Filialen das Hauptexpansionsgebiet, betont Gasselsberger, der aber auch in Deutschland noch viele Chancen sieht. Vor allem weil man sich dort nur in attraktiven Regionen ansiedelt. Allein im Vorjahr kamen sieben Filialen in Hessen, Sachsen und Baden Württemberg hinzu, insgesamt hält man bei 34 Standorten. Etwa in Sachsen sei das Banksystem im Umbruch. Stellenabbauprogramme bei der Konkurrenz und der Rückzug von Banken aus der Fläche würden es dort leicht machen, gute Mitarbeiter zu finden, so der oberste Oberbanker.

Hessen ja, Frankfurt nein

Ambivalenter stellt sich da schon der Ausbau des Filialnetzes in Hessen dar. „Es ist das Bundesland, in dem wir uns bei der Personalrekrutierung am schwersten tun. Auch wenn wir auch hier dabei sind, neben Darmstadt und Hanau, neue Standorte rund um Frankfurt zu identifizieren“, soll die Oberbank dennoch auch hier wachsen. Nur um die Bankenmetropole Frankfurt will man weiterhin einen Bogen machen. „In Frankfurt wartet niemand im 30. Stock eines Hochhauses auf die Oberbank. Es sind schon einige sehr renommierte Banken an Frankfurt gescheitert, dieses Schicksal will ich nicht erleiden“, übt sich Gasselsberger hier in Zurückhaltung.

Noch lange nicht am Ziel

Bezüglich Wachstum der Bank sieht man sich bei den Verantwortlichen noch lange nicht am Ziel. So betonte die Aufsichtsratsvorsitzende der Oberbank, Herta Stockbauer, dass man sich auch nach 150 Jahren für die Zukunft rüste. Zum 175-Jahr-Jubiläum sei das Ziel eine Bilanzsumme von mehr als 30 Mrd. Euro– derzeit hält man bei rund 21 Milliarden Euro. Knackt man die 30-Milliarden-Marke würde man nach den internationalen Spielregeln auch als bedeutende Bank gelten und damit der Aufsicht durch die Europäische Zentralbank unterstellt werden.

Unter EZB-Aufsicht zu kommen sei kein Ziel, aber dass man mittelfristig diese 30 Milliarden Euro erreichen werde, sei wohl nicht zu vermeiden, sieht Gasselsberger noch Potenzial nach oben. Eine neuerliche Kapitalerhöhung ist aktuell allerdings nicht vorgesehen.

Fixe Frauenquote

Um das Wachstum auch mitarbeitertechnisch stemmen zu können, will die Oberbank künftig noch mehr auch die Potenziale der Frauen im Unternehmen ausschöpfen. „Wir werden den Generationswechsel nur schaffen, wenn wir die Reserven im Haus mobilisieren können“, so Gasselsberger. Seit 2010 setzt sich die Oberbank aktiv in der Frauenförderung ein – allerdings nicht mit dem gewünschten Erfolg. „Nach acht Jahren ist bei dem Projekt nicht das herausgekommen, was ich wollte“, will er nun eine konsequentere Umsetzung. So wird nun ein verpflichtender Frauenanteil bei der Besetzung von Führungspositionen im Unternehmen vorgeschrieben. Zur Hälfte werden diese Stellen mit Frauen besetzt. Bis 2030 sollen 40 Prozent der Führungskräfte weiblich sein. Der Boden sei gut aufbereitet, zeigt sich Gasselsberger optimistisch für eine Kulturveränderung im Unternehmen.

Schwieriges Umfeld

Weniger optimistisch ist der Generaldirektor hinsichtlich der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen. „Ich glaube die Prognosen am Markt sind derzeit zu

optimistisch“, warnt er angesichts von Problemfeldern wie Italien und Frankreich oder die Schwierigkeiten in der Automobilbranche. „Die Experten gehen davon aus, dass die Dinge nirgends eskalieren“, teilt Gasselsberger diese Meinung nicht wirklich. „Wir haben weltweit eine unglaublich hohe Verschuldung, die Notenbanken können im Falle eines Abschwungs nicht mehr großartig zulegen. Die Rahmenbedingungen sind nicht einfach“, macht er sich auf ein schwierigeres Umfeld in den kommenden Monaten gefasst.