Trotz Dürre gute Ernteerträge

Die Ernte ist heuer besser ausgefallen, als aufgrund der Trockenheit befürchtet. Einzig Grünland- und Futterbaubetriebe und Erdbeerbauern haben massive Einbußen. Der Landwirtschaft fehlen heuer im Vergleich zu den Durchschnittswerten bereits 300 Liter Regen pro Quadratmeter Fläche. Mit 30 Hitzetagen von mehr als 30 Grad gehört Oberösterreich außerdem zu jenen Bundesländern, die heuer am meisten von Dürre betroffen sind.

Grünland kämpft mit Dürre und Schädlingen

Das hat sich vor allem im Grünland bemerkbar gemacht. Hier wurden ungefähr 40 Prozent der Flächen von der Dürre dahingerafft. Außerdem breitet sich die Larve des Maikäfers – der Engerling- rasant aus. Er befällt die Graswurzeln und rafft so die Flächen dahin. „Das wahre Ausmaß des Schädlings wird erst im Frühjahr zu Tage treten. Der Engerling wird uns noch die nächsten fünf bis sechs Jahre beschäftigen, da der Maikäfer in Zyklen auftritt“, erklärt Franz Reisecker, Präsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Eine Bekämpfung sei aufwendig, teuer und nicht immer von Erfolg gekrönt. Außerdem würden chemische Mitteln fehlen, so Reisecker.

Besser sieht es im Mais und Sojaanbau aus. Mitte August ging man noch von einer katastrophalen Mais- und Sojaernte aus, doch diese Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet. „Ich bin positiv überrascht von der Mais- und Sojaernte. Diese verlief deutlich besser als erwartet. Im Ackerbereich haben Oberösterreichs Landwirte trotz Dürre ganz passable Erträge“, resümiert Reisecker. Heuer werden in Oberösterreich ungefähr 470.000 Tonnen Mais, 48.000 Tonnen Sojabohnen und 425.000 Tonnen Zuckerrüben geerntet. Reisecker betont, dass vor allem die Sojaernte große Bedeutung für Oberösterreich habe, da Soja die zentrale Kultur für die Eiweißstrategie ist.

2018 ist außerdem ein hervorragender Weinjahrgang. 50 Winzer bewirtschaften im Land ob der Enns 82,22 Hektar Fläche. Heuer hat der oberösterreichische Wein hervorragende Zuckerwerte und die Weinlese konnte schon drei Wochen früher als im Durchschnitt starten. Auch Mosttrinker können sich heuer über eine gute Streuobst- und Apfelernte freuen. „Der Obstbau hat vor allem vom warmen April profitiert. Spätfroste sind weitgehendst ausgefallen“, erklärt Christian Krumphuber, Leiter der Abteilung Pflanzenproduktion in der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Einzig die Erdbeeren litten unter der Dürre. Vor allem Landwirte mit Feldern zum Selberpflücken mussten große Einbußen hinnehmen. Zum einen hat die Hitze die Pflanzen dahingerafft und zum anderen waren aufgrund der hohen Temperaturen auch weniger Besucher zu verzeichnen, die sich ihre Erdbeeren frisch vom Feld pflückten. Auch im Gemüsebau gibt es passable Erträge. Vorteil der Landwirte hier ist, dass die Felder bewässert werden können, was sich allerdings in der Wasserrechnung niederschlägt. Großes Problem im Gemüseanbau wären allerdings fehlende Kontingente für Saisonarbeiter, schildert Krumphuber.