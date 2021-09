Trotz eingeschränkter Sicht ungebremst in OÖ über Bahngleise gefahren

Obwohl ihm die Sicht wegen eines Maisfeldes auf die Gleise genommen war, ist ein 55-Jähriger mit dem Auto Samstagfrüh in Peuerbach (Bezirk Grieskirchen) ungebremst darüber gefahren.

Der Pkw wurde von einem Triebwagen erfasst und in den Straßengraben geschleudert. Der Mann hatte an dem unbeschrankten Übergang die Stopptafel ignoriert, so die Polizei. Der 23-jährige Beifahrer wurde verletzt ins Klinikum Wels gebracht. Der Lenker und der 42-jährige Lokführer blieben unverletzt.