Trotz FPÖ Beziehungen gut wie nie

Bundespräsident Alexander Van der Bellen begann am Sonntag einen mehrtägigen Staatsbesuch in Israel, mit dem er die besondere Verbundenheit Österreichs mit dem jüdischen Staat betonen möchte. In der Tat sind die bilateralen Beziehungen gut wie nie: Ministerpräsident Benjamin Netanyahu pflegt ein amikales Verhältnis zu Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), dessen betont proisraelische Außenpolitik in Jerusalem sehr geschätzt wird.

Ein Wermutstropfen, der aber bei diesem Staatsbesuch kein großes Thema sein soll, bleibt jedoch: Van der Bellen wird zwar von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Bildungsminister Heinz Faßmann (beide ÖVP) und einer Wirtschaftsdelegation begleitet, aber nicht — wie es eigentlich üblich wäre — auch von Außenministerin Karin Kneissl. Diese muss daheim bleiben, weil sie unter den von der israelischen Regierung beschlossenen Boykott der FPÖ-Minister fällt, obwohl sie der FPÖ gar nicht angehört, sondern von dieser nur nominiert wurde.

Nach dem gestrigen Besuch der Altstadt von Jerusalem und einem Empfang im dortigen Österreich-Hospiz startet der offizielle Teil der Staatsvisite heute mit dem militärischen Empfang Van der Bellens durch Staatschef Reuven Rivlin. Danach geht es zur Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, wo Van der Bellen und Rivlin an einer Gedenkzeremonie teilnehmen, die Ewige Flamme entzünden und einen Kranz niederlegen. Am Nachmittag trifft Van der Bellen Premier Netanyahu.

Morgen wird der Bundespräsident die orthodoxe Gemeinde Kyriat Mattersdorf in Jerusalem besuchen, eher er zu Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas nach Ramallah im von Israel besetzten Westjordanland fährt.