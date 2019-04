Trotz Krypto-Aufschwungs: Mining-Firma siedelt aus OÖ ab

Von Christoph Steiner

Es war mehr als ein Lebenszeichen, das die führenden Krypto-Währungen in den vergangenen Wochen von sich gegeben haben: Der Kurs von Bitcoin stieg auf auf Monatssicht um ein Drittel oder mehr als 1100 Euro auf 4600 Euro, Ripple immerhin um 16 Prozent und Litecoin sogar um mehr als 60 Prozent. Auf drei Monate verbuchte sie als eine der vier Leitwährungen mit einem plus von mehr als 144 Prozent auf 83 Euro den größten Sprung. Auch die neben Bitcoin immer als Nummer zwei gehandelte Krypto-Währung Ethereum befindet sich wieder im Aufwind: Plus 23 Prozent auf Monatssicht, plus 14 Prozent auf drei Monate – aktuell hält sie bei rund 150 Euro.

Unerreichte Höchstwerte

All das ist natürlich nichts gegen Höchstwerte vergangener Tage: Die lagen bei einer der führenden Tauschbörsen bei rund 20.000 (Bitcoin), 1497 (Ethereum) 309 (Litecoin) bzw. 2,8 Euro (Ripple). Doch genügend Anleger glauben weiter an das Modell. Bis Sommer vergangenen Jahres wurde auch bei der Firma Bittex in Leonding mittels der Leistung von Grafikkarten an der Herstellung der digitalen Währung Ethereum mitgewirkt. Ehe es aufgrund der geschilderten Kurseinbrüche nicht zuletzt wegen der immensen Stromkosten unrentabel wurde.

Umzug ist fix, Ziel unklar

Nun ist klar: Die Anlage in Leonding – sie gilt als eine der größten Mining-Fabriken in Europa – wird nicht mehr in Oberösterreich hochgefahren. Die Suche nach einem alternativen Ort für den Wiederaufbau der Container mit mehr als 14.000 Grafikkarten nach der Absiedlung aus dem Linzer Umland befindet sich in der Endphase. Wie Geschäftsführer Rudolf Engelsberger gegenüber dem VOLKSBLATT bestätigt, stehen aktuell noch zwei Standorte in der engeren Auswahl. Einer innerhalb der EU, ein anderer etwas außerhalb der Union. Eine Entscheidung soll noch dieses Monat fallen. Für eine Lösung innerhalb des europäischen Binnenraums würden vor allem zolltechnische Gründe sprechen, mitentscheidend seien aber natürlich auch die Stromkosten, so Engelsberger zu den strategischen Überlegungen.

Die Zeit nach dem Hype

Nach dem fulminanten Start – per Crowdinvesting wurden rund fünf Millionen Euro eingenommen und über die Vertriebsfirma Apollon weitere zahlende Kunden generiert – folgte mit dem Einbruch des Ethereum-Kurses bei Bittex die Re-Dimensionierung.

Mit dem Großteil der Investoren hat man sich mittlerweile einvernehmlich auf eine gütliche Lösung geeinigt, bis Sommer soll die Umsiedlung vonstatten gegangen sein. Auch der Mietvertrag für das Gelände nahe des Uno-Shopping-Centers wurde bereits gekündigt. Von 26 Mitarbeiten zur Hoch-Zeit sind noch fünf übrig. Trotz des Umzugs soll der Sitz des Unternehmens in Leonding bleiben, betont Engelsberger: „Wir glauben weiter an die Nachhaltigkeit von kryptischen Währungen und der Blockchain. An diesen wird künftig – auch unter anderen staatlichen Rahmenbedingungen – kein Weg vorbei führen“, ist der Bittex-Chef überzeugt.