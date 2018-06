Trotz Problemen ein klares Ziel vor Augen

VOLKSBLATT-WM-Serie, Gruppe F: Deutschland trotzt sämtlichen Nebengeräuschen und startet in Russland Mission Titelverteidigung

Die Pleite gegen Österreich. Im Jahr 2018 nach einem 0:1 gegen Brasilien und einem 1:1 gegen Spanien überhaupt noch sieglos. Die hitzigen Diskussionen um Mesut Özil und Ilkay Gündogan nach deren Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Die Ausbootung von Manchester-City-Star Leroy Sane. Angeschlagene Leistungsträger wie nun Özil, der am Freitag (19.30 Uhr/live ARD) gegen Saudi-Arabien passen muss.

Mit all diesen Problemen hatte Weltmeister Deutschland auf dem Weg zur Mission Titelverteidigung in den vergangenen Wochen schwer zu kämpfen. Das ändert aber alles nichts daran, dass die Deutschen auch heuer zu den ganz großen Favoriten zählen. Zu oft hat unser „Lieblingsnachbar“ schon bewiesen, bei Turnieren auf dem Leistungshöhepunkt agieren und sämtliche störende Nebengeräusche ausblenden zu können.

Löw als Erfolgsfaktor für die Bundesrepublik

„Ich bin überzeugt, in zwei Wochen wird die Mannschaft ganz anders präpariert sein. Das lässt mich keine schlaflosen Nächte verbringen“, hatte Teamchef Joachim Löw nach dem Österreich-Match die Gemüter zu beruhigen versucht. Wenngleich auch ihm bewusst war: „Wenn wir so spielen, haben wir keine großen Chancen.“ Zugleich ist der 58-Jährige aber auch so etwas wie ein Erfolgsfaktor für das DFB-Team. Seit er nach der WM 2006 das Zepter von Jürgen Klinsmann übernommen hatte, schaffte es Deutschland bei jedem Großereignis aufs Stockerl.

Deutschland kann zu Brasilien aufschließen

Gelingt heuer wie vor vier Jahren sogar der erneute Titelcoup, würde die Bundesrepublik Historisches schaffen: Zwei WM-Titel in Folge haben bislang nur Italien (1934, 1938) und Brasilien (1958, 1962) geschafft. Zudem würden die Deutschen mit dem fünften Triumph mit Rekordweltmeister Brasilien gleichziehen. „Bis zum Mexiko-Spiel (Auftakt am 17. Juni, Anm.) werden wir einen großen Schritt nach vorne machen und in einem sehr, sehr guten Zustand sein“, versprach Löw.

