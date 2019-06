Trotz Sieg verpasste SV Ried Aufstieg in Fußball-Bundesliga – Den holte sich Wattens

Nur wenige Sekunden durfte sich die SV Guntamatic Ried am Samstag als Aufsteiger in die Bundesliga fühlen, letztlich half den Hausherren vor 4516 Zuschauern der 3:1-Heimsieg über den FC Juniors OÖ aber nichts, weil sich Zweitliga-Tabellenführer WSG Wattens in Horn die Butter nicht mehr vom Brot nehmen ließ. Die Tiroler siegten in Niederösterreich mit 3:1 und machten damit den Einzug in Österreichs höchste Fußball-Liga perfekt.

Von Roland Korntner aus Ried



Die Ausgangslage war klar: Die Innviertler, die zwei Punkte hinter Wattens lagen, aber das bessere Torverhältnis aufwiesen, brauchten nicht nur einen Heimsieg, sondern auch einen Umfaller von Wattens in Form von zumindest einem Unentschieden.

Beide Teams begannen dementsprechend druckvoll und gingen rasch in Führung. Die Rieder durch Bajic, der nach herrlicher Vorlage von Ziegl vollendete (6.). Jetzt war die SVR virtuelle an der Tabellensitze. Freilich nur wenige Sekunden. Denn der Jubel in der Josko-Arena war noch nicht verstummt, da ging auch Wattens in Front. Svododa traf per Kopf nach einem langen Freistoß (6.).

Der Spielverlauf sollte sich weiter ähneln, denn beide Titelkandidaten legten das 2:0 drauf. Dieses Mal waren es die Tiroler, die erneut durch Svoboda per Kopf scorten (24.), drei Minuten später erzielte Wießmeier den zweiten Treffer der Oberösterreicher (27.).

Die in der Folge sogar einige hochkarätige Chancen auf den dritten Treffer ausließen, etwa durch Ziegl (52.) oder Eler (61.). Dazwischen kassierten sie sogar den Anschlusstreffer durch Raguz (57.) nach einem Stanglpass von Meister.

Doch auch die bemühten Horner hatten da schon den Anschlusstreffer durch Milosevic (38.) per Kopf erzielt, deshalb lebten die Rieder Aufstiegshoffnungen. Bis Wattens in der 78. Minute durch Yeboah das 3:1 glückte und die Weichen endgültig auf Sieg und Meistertitel stellte.

Dass die Innviertler durch Pecirep (90.) ebenfalls auf 3:1 erhöhten, gleichzeitig ob etlicher Chancen aber sogar einen höheren Sieg verpassten, war da schon egal. Sie bleiben zumindest eine dritte Saison zweitklassig. Der harte Kern der Fans verhielt sich trotzdem vorbildlich: “Die SV Ried ist mein Verein und wird es immer sein”, skandierte dieser.

Bei zehn Siegen und fünf Remis im Frühjahr völlig zu Recht, der Aufstieg wurde schon im Herbst vergeben.