Trotz weißem Fleck: „Das Problem ist Marc“

„Wir wollen unsere Siegesserie hier in Österreich fortsetzen“, stellte mit Andrea Dovizioso die Nummer eins von Ducati klar. Seit dem Comeback des Red-Bull-Rings in der Motorrad-Weltmeisterschaft 2016 haben die Italiener dreimal gewonnen. Zunächst durch Andrea Iannone, dann durch Dovizioso und im Vorjahr durch den mittlerweile zu Honda abgewanderten, aber in der Steiermark weiter verletzt fehlenden Jorge Lorenzo. Um den gibt es Gerüchte, er könnte 2020 zu Ducati zurückkehren. Doch das ist eine andere Geschichte.

Die große Frage in Spielberg lautet. Kann Superstar und WM-Leader Marc Marquez am Sonntag (14 Uhr/live ServusTV) seinen letzten weißen Flecken ausmerzen und erstmals auf dem Red-Bull-Ring gewinnen? Es ist gar die einzige aktuelle Strecke im WM-Kalender, auf der der spanische Überflieger noch nicht triumphiert hat. Das wurmt Marquez: „Ich werde versuchen, ready zu sein und um den Sieg zu kämpfen.“

Ducati hat wohl keinen Powervorteil mehr

Die Voraussetzungen für Marquez scheinen gut, denn nicht nur ServusTV-Experte Gustl Auinger glaubt, dass seine Honda, was die Motorleistung betrifft, keinen Nachteil mehr gegen die Ducati hat.

Dovizioso erklärte den Kontrahenten, auf den er in der WM schon 63 Zähler Rückstand hat, auch prompt zum großen Favoriten. „Wir wissen, wie schwierig es gegen Marc in dieser Form ist, wie hart es ist, ihn zu stoppen. Aber das ist unser Ziel“, erklärte der Italiener. Mit der bisherigen Saison ist Dovizioso eigentlich zufrieden. „Wir haben mehr Punkte als im Vorjahr zu dieser Zeit.“ Und das, obwohl ihn in Barcelona Lorenzo ins Aus befördert hat und er deshalb ohne Punkte abreisen hatte müssen. „Aber das Problem ist Marc, auch er hat mehr Zähler“, so Dovizioso.

Ewige Bilanz: Nur drei Legenden vor Marquez

Letztes Wochenende in Brünn holte Marquez nämlich nicht nur seinen sechsten Saisonsieg, sondern bereits den 50. Erfolg in der Königsklasse bzw. den 76. Triumph im Grand-Prix- Sport. Damit hat er Mike Hailwood eingeholt und es liegen nur noch Giacomo Agostini (122), Valentino Rossi (115) und Angel Nieto (90) vor ihm. Ob er all diese Legenden überholen könne, damit will Marquez sich derzeit nicht beschäftigen. „Statistiken sind wichtig, aber das wichtigste ist die WM. Doch wenn du gute Statistiken hast, bist die in der WM vorne dabei“, lautet der Zugang des 26-Jährigen. Was Spielberg betrifft, hat Marquez aber nicht nur Ducati, sondern auch Suzuki und sogar Yamaha auf der Rechnung. Aber der Sieg führt wohl nur über ihn.