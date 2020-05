Trump droht im Konflikt mit Twitter mit Schließung sozialer Medien

Im Konflikt mit Twitter hat US-Präsident Donald Trump am Mittwoch mit der Schließung von Online-Netzwerken gedroht. Republikanische Politiker hätten das Gefühl, „dass Social-Media-Plattformen konservative Stimmen komplett zum Schweigen bringen“, schrieb Trump am Mittwoch im Onlinedienst Twitter. „Wir werden sie streng regulieren oder schließen, bevor wir das jemals zulassen werden“, warnte Trump.

Zwischen dem US-Präsidenten und dem von ihm viel genutzten Onlinedienst war es am Dienstag zu einem heftigen Konflikt gekommen. Das Unternehmen kennzeichnete erstmals zwei Tweets des US-Präsidenten, in denen es um vermeintliche Betrügereien bei Briefwahlen ging, als inhaltlich irreführend.

Trump reagierte wütend auf die Twitter-Maßnahme und warf dem Unternehmen vor, sich in die Präsidentschaftswahl im November „einzumischen“. Er beschuldigte Twitter auch, „die Redefreiheit komplett zu unterdrücken“. Er werde dies „nicht zulassen“, twitterte der Präsident – ohne diese Drohung allerdings zu konkretisieren.

….happen again. Just like we can’t let large scale Mail-In Ballots take root in our Country. It would be a free for all on cheating, forgery and the theft of Ballots. Whoever cheated the most would win. Likewise, Social Media. Clean up your act, NOW!!!!

