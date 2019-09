Trump droht Iran „mit geladener Waffe“

Die jüngsten Drohnenangriffe auf saudi-arabische Ölanlagen verschärfen die Spannungen zwischen den USA und dem Iran, was wegen der Gefährdung der Ölproduktion auch zu neuer Nervosität an den Weltmärkten führt.

„Wir haben Anlass zu glauben, dass wir den Schuldigen kennen, und warten mit geladener Waffe auf die Bestätigung“, drohte US-Präsident Donald Trump in der Nacht auf Montag auf Twitter an die Adresse Teherans gerichtet.

Wie berichtet hatten sich vom Iran unterstützte Houthi-Rebellen aus dem Bürgerkriegsland Jemen zu den Angriffen am Wochenende bekannt, in deren Folge die Produktion in den Anlagen des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco in Churais und Abkaik zum Erliegen kam.

Die saudische Ölproduktion sank um die Hälfte und könnte bis zur Reparatur der Anlagen noch wochenlang beeinträchtigt sein. Damit nicht genug: Die Houthis drohen mit weiteren Attacken. Die Anlagen von Aramco seien nach wie vor ein Ziel, erklärte die Miliz am Montag.

Saudi-Koalition: Angriff mit iranischen Waffen

Gestern lieferte die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition, die im Jemen die Houthi-Rebellen bekämpft, die erwartete Bestätigung für den Verdacht gegen den Iran: Der Drohnenangriff sei mit iranischen Waffen durchgeführt worden, sagte der Sprecher der Koalition, Oberst Turki al-Malki, in der saudischen Hauptstadt Riad. Nun werde untersucht, von wo aus die Drohnen zu den Anlagen losgeschickt worden waren.

Für die US-Regierung stand der Urheber schon vorher fest. Außenminister Mike Pompeo und Energieminister Rick Perry beschuldigten den Iran offen, hinter dem Angriff auf die größte Ölanlage der Welt zu stecken. „Das war ein vorsätzlicher Angriff auf die Weltwirtschaft und den globalen Energiemarkt“, sagte Perry am Montag bei einem Treffen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) in Wien.

Warnungen vor voreiligen Schlüssen

Teheran wies die Vorwürfe als „inakzeptabel und völlig unbegründet“ zurück. Die EU-Kommission, Großbritannien, Deutschland und China warnten vor einer Schuldzuweisungen vor Prüfung der Fakten. Der britische Außenminister Dominic Raab mahnte zu Geduld bei Schuldzuweisungen und Reaktionen. Die Attacke sei ein willkürlicher Verstoß gegen internationales Recht: „In der Frage der Verantwortung ist das Bild nicht eindeutig.“ Reaktionen müssten auf internationaler Ebene erfolgen, zuvor aber alle Fakten auf dem Tisch liegen. Eine Sprecherin der EU-Kommission äußerte sich ähnlich.

Die Krise hat den Ölpreis am Montag zeitweise so stark nach oben getrieben wie seit dem Golfkrieg Anfang der 1990er-Jahre nicht mehr.