Trump droht mit Nato-Ausstieg

Entgegen ersten Erwartungen weiter eskaliert ist der Konflikt mit den USA am zweiten Tag des Nato-Gipfels in Brüssel. Wieder holte nämlich US-Präsident Donald Trump in der Finanzierungsfrage aus und provozierte so sogar eine Sondersitzung der Nato-Partner. Zuvor soll der US-Präsident ganz gezielt neuerlich Deutschland und dazu Spanien und Belgien aufgrund zu geringer Verteidigungsbudgets an den Pranger gestellt haben. Scharf fielen die Reaktionen aus Deutschland aus.

Scharfe Reaktion aus Berlin

Zunächst sagte der stv. Vorsitzende der konservativen Bundestagsfraktion, Johann Wadepuhl: „Die Nato-Partner sind keine Schmarotzer, die die USA ausnutzen! Wir haben mit zum weltpolitischen Status der USA beigetragen!“ Bundeskanzlerin Angela Merkel erneuerte ihre Darstellung, die deutschen Rüstungsausgaben seien bereits auf dem Weg nach oben. Die US-Demokraten entschuldigten sich in einer Erklärung für das Agieren des Präsidenten: „Dessen unverschämte Beleidigungen sind peinlich!“ Offenbar sei Trump gegenüber den Russen loyaler als gegenüber Nato-Partnern.

Auf der Bühne beteuerte der US-Präsident aber seine Nato-Pakttreue und „großen Respekt“ vor Deutschland.

Kopfschütteln wegen Krim

Vielerorts Kopfschütteln lösten am Donnerstag in Brüssel auch die Statements von Donald Trump auf Fragen zum bevorstehenden Gipfel mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin aus. Darin wollte er sich zur Annektierung der Krim durch die russische Armee nicht äußern und auch nicht zur weiteren Zukunft der Halbinsel. Diese Sache sei in der Amtszeit seines Vorgängers passiert, er hätte das sicher zu verhindern gewusst — mehr gebe es dazu nicht zu sagen. So nebenbei deutete Trump an, die US-Militärübungen im Baltikum könnten beendet werden, wenn sie die russische Seite stören. Immerhin stehe viel auf dem Spiel: „Hoffentlich wird Wladimir Putin vielleicht eines Tages ein Freund sein — könnte passieren. Er war sehr nett zu mir, als ich ihn zuletzt getroffen habe. Ich war auch nett zu ihm.“ Als ultimatives Ziel seiner Außenpolitik gab Trump gestern in Brüssel zu Protokoll: „Dass es auf der Welt keine Atomwaffen und keine Konflikte mehr gibt.“