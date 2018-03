Trump entlässt US-Außenminister Tillerson

US-Präsident Donald Trump hat seinen Außenminister Rex Tillerson entlassen. Der derzeitige CIA-Direktor Mike Pompeo soll neuer Außenminister der USA werden und Tillerson ablösen. Das kündigte Trump am Dienstag auf Twitter an. Als Nachfolgerin von Pompeo ernannte er dessen Stellvertreterin Gina Haspel, die somit als erste Frau an der Spitze des US-Auslandsgeheimdienstes stehen wird.

Im vergangenen Jahr hatte es immer wieder Spekulationen über einen Rücktritt Tillersons gegeben. Der 65-Jährige dementierte dies aber stets. Unklar blieb am Montag zunächst, ob Trump ihn dazu gedrängt hatte, den Posten aufzugeben, oder ob der gebürtige Texaner auf eigenen Wunsch geht.

Seine Ablösung könnte in Zusammenhang mit Trumps Plan für ein Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un stehen. Vor dem Treffen habe der Präsident seine Mannschaft neu aufstellen wollen, verlautete aus Regierungskreisen in Washington.

Tillerson hatte immer wieder Positionen vertreten, die sich von denen Trumps unterschieden, etwa im Hinblick auf den Konflikt mit Nordkorea. Am Montag schloss er sich der Schlussfolgerung der britischen Regierung an, wonach Russland „wahrscheinlich“ für den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Doppelagenten in England verantwortlich ist. Kurz zuvor hatte das Weiße Haus es noch abgelehnt, sich dieser Lesart anzuschließen.

Die Entwicklung reiht sich in eine Serie zahlreicher Personalwechsel in den vergangenen Monaten ein. In der vergangenen Woche hatte Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn angekündigt, er werde das Weiße Haus verlassen.