„Trump handelt nicht ethisch“

Ökonom Gabriel Felbermayr sprach in der Tabakfabrik über Wirtschaft und Ethik

Das Spannungsfeld Wirtschaft und Ethik stand am Mittwoch im Fokus des traditionellen Aschermittwochgesprächs der Sparkasse Oberösterreich in der Linzer Tabakfabrik. Bei der 17. Auflage ging dabei der gebürtige Steyrer Gabriel Felbermayr unter anderem auf die Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump ein.

„In Summe macht Trump keine ethische Politik. Denn während er zwar rhetorisch auf die Nöte und Ängste der Einkommensschwachen eingeht setzt er auf der anderen Seite komplett andere Akzente. Beispielsweise durch das Säen von Zwietracht oder durch das Infragestellen von internationalen Organisationen wie beispielsweise die WTO“, so der Direktor des Zentrums für Außenwirtschaft am Münchner Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung.

Felbermayr zitierte als Lehrbeispiel für ethische Verantwortung in der Wirtschaftspolitik den deutschen Soziologen Max Weber wonach Politiker in ihrem Handeln den Bürgern ihres Landes verpflichtet seien, wie Weber vor hundert Jahren in seinem Vortrag „Politik als Beruf“ festhielt.

Michael Rockenschaub, Generaldirektor der Sparkasse Oberösterreich, und Joachim Haindl-Grutsch, Geschäftsführer der Industriellenvereinigung (IV) Oberösterreich, verwiesen darauf, dass wirtschaftspolitische Entscheidungen wieder mehr auf Fakten basieren müssten. Haindl-Grutsch: „Uns als IV ist es wichtig, in wirtschaftspolitischen Diskussionen mit Fakten zu agieren, alles andere wäre unseriös." Rockenschaub nannte als Negativbeispiel für eine emotional geführte Diskussion die aktuelle Debatte rund um den Karfreitag.