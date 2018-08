Trump ist EU-Protest gegen Iran-Sanktionen egal

2015 ausgesetzte Strafmaßnahmen wieder in Kraft — Hochspannung in Teheran

Schon der Protest der Europäer gegen den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran im Mai war vergeblich. Jetzt ignorierte US-Präsident Donald Trump auch alle Versuche der EU, die Wiederbelebung der 2015 ausgesetzten US-Wirtschaftssanktionen gegen den Iran zu verhindern. Ab Dienstag früh gelten sie wieder. Betroffen sind Devisen- und Edelmetallgeschäfte sowie der Handel mit Stahl und Kohle sowie Software für Industrie und Autobranche Und damit nicht genug: Ab November sollen auch iranische Ölexporte unterbunden werden.

Die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Großbritannien bekräftigten am Montag noch einmal gemeinsam mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini ihren Widerstand. Man sei entschlossen, europäische Unternehmen vor Folgen der Sanktionen zu schützen, heißt es in einer Erklärung.

Deswegen gilt ab Dienstag auch eine aktualisierte Version der Blocking-Verordnung von 1996. Sie soll europäische Unternehmen dazu bewegen, US-Sanktionsdrohungen zu ignorieren. Gleichzeitig regelt es, dass sie für entstehende Kosten und Verluste entschädigt werden können. Es gibt jedoch Zweifel, dass die EU solche Entschädigungsforderungen wirklich stemmen könnte, wenn es um größere Dimensionen geht.

Trump will Teheran zu Gesprächen über ein neues Atomabkommen zwingen. Sein Umfeld sagt aber unverblümt, dass es eigentlich um einen Regimewechsel geht.

Zwischen den Fronten

Tatsächlich nahm die Unruhe im Iran schon im Vorfeld der neuen Sanktionen zu. Der gemäßigte Präsident Hassan Rohani gerät dabei immer mehr zwischen die Fronten: Als Verfechter des Atomdeals hatte er einen Wirtschaftsaufschwung versprochen, der nun ausbleibt. Zugleich werfen ihm Hardliner vor, sich überhaupt auf ein Abkommen mit den USA eingelassen zu haben. In den vergangenen Tagen kam es in mehreren Städten des Landes zu Unruhen. Sie richten sich allerdings nicht nur gegen die USA, was den Hardlinern unter den Mullahs Recht wäre. Auf den Kundgebungen wird auch gegen Korruption und Misswirtschaft sowie gegen die strenge islamische Ordnung demonstriert.