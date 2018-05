Trump lässt Gipfel mit Kim platzen

Herber Rückschlag im Atomkonflikt mit Nordkorea: US-Präsident Donald Trump hat das für 12. Juni in Singapur geplante Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un abgesagt. In einem am Donnerstag veröffentlichten Brief hob Trump auch die Schlagkraft des US-Atomwaffenarsenals vor.

Angesichts der „enormen Wut“ und „offenen Feindseligkeit“, die in der „jüngsten Erklärung“ aus Pjöngjang zum Ausdruck gebracht worden sei, halte er den Gipfel gegenwärtig für „unangemessen“. Das Treffen werde „zum Wohle beider Seiten, aber zum Schaden der Welt“ nicht stattfinden. Wenn Kim seine Meinung ändere, solle er jedoch „nicht zögern, mich anzurufen oder zu schreiben“, so Trump.

Nordkoreas Vize-Außenministerin Choe Son-hui hatte zuvor Äußerungen von US-Vizepräsident Mike Pence als „ignorant und dumm“ bezeichnet. Sie werde Kim empfehlen, den Gipfel abzusagen, sollte Washington weitere derartige Drohungen äußern. Pence hatte Kim gewarnt, er könne wie Libyens Diktator Muammar Gaddafi enden, wenn er keinen „Deal“ mache. Gaddafi war Jahre nach dem Verzicht auf Massenvernichtunsgwaffen im Zuge von Luftangriffen einer internationalen Militärallianz 2011 entmachtet und getötet worden.

US-Außenminister Mike Pompeo begründete die Absage des Gipfeltreffens damit, dass Washington nicht mit einem „erfolgreichen Ergebnis“ habe rechnen können.

Der Gipfel hätte zur Beendigung des Atomstreits mit Pjöngjang beitragen sollen. Stattdessen erklärte Trump nun in dem Schreiben an Kim: „Sie sprechen von ihren nuklearen Fähigkeiten, aber unsere sind so massiv und gewaltig, dass ich zu Gott bete, dass sie nie eingesetzt werden müssen.“ Das erinnert an die Zeit vor dem im Zuge der Olympischen Winterspiele im Februar entstandenen Tauwetter, als Kim und Trump stritten, wer den größen „Atomknopf“ hätte.

Atomanlage zerstört

Keinen Eindruck mehr machte auf Trump offenbar die gestern durchgeführte Sprengung der nordkoreanischen Atomtestanlage Punggye-ri. Dem Atomwaffeninstitut in Pjöngjang zufolge wurde die vollständige Zerstörung der Anlage erreicht. Experten sind allerdings geteilter Ansicht, ob die Anlage wirklich zerstört oder nicht ohnehin schon unbrauchbar war.