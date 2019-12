Trump macht aus Impeachment „Krieg“

Donald Trump hat geschafft, was nur zwei US-Präsidenten — Andrew Johnson 1868 und Bill Clinton 1998 —vor ihm gelungen ist: Gegen ihn wurde in der Nacht auf Donnerstag ein Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) eingeleitet. Dass das von den oppositionellen Demokraten beherrschte Repräsentantenhaus diesen Beschluss fassen würde, war schon im Vorfeld klar. Dass der von Trumps Republikanern dominierte Senat den Präsidenten tatsächlich des Amtes entheben wird, ist dagegen höchst unwahrscheinlich.

„Cracy Nancy Pelosi“

Und deshalb stehen Trumps Chancen gut, den „Krieg“, zu dem er das Impeachment-Verfahren erklärt hat, letztlich gewinnt. Trump feuert auch schon aus allen Rohren. Während das Repräsentantenhaus in Washington über das Verfahren diskutierte, hält der Präsident 800 Kilometer entfernt in Battle Creek eine kämpferische Rede mit scharfen Attacken auf die Demokraten und ihm als Opfer einer „Hexenjagd“: „Heute Nacht versuchen die Demokraten im Repräsentantenhaus, die Stimmen von Dutzenden Millionen patriotischer Amerikaner zu annullieren“, wettert Trump. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses nennt er „Crazy Nancy Pelosi“, also verrückt. Sich selbst hingegen hat er nichts vorzuwerfen: Er weist zurück, dass er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selinskyj unter Druck gesetzt habe, um seinem Konkurrenten Joe Biden zu schaden, der ihn bei der Präsidentenwahl 2020 aus dem Amt drängen will.

Trumps Team nutzt das Impeachment, um Spenden für den Wahlkampf einzusammeln. Das Wahlkampfbüro schickt in Trumps Namen eine Rundmail zum „Impeachment-Krieg“ an Unterstützer. „Denkt daran, das ist Krieg, und Amerikas Zukunft hängt davon ab, dass wir gewinnen.“ Trump hofft, dass das Impeachment seine Anhänger nicht nur ihre Geldbörse zücken lässt — sondern dass es sie vor allem bei den Präsidentschafts- und Kongresswahlen 2020 zur Stimmabgabe motiviert.

Die Trump-Gegner plagt schon ein Dreifach-Alptraum: Dass der Präsident erstens bei dem eigentlichen Amtsenthebungsverfahren im Senat von der Mehrheit seiner Republikaner freigesprochen wird, dass er zweitens nicht nur wiedergewählt wird, sondern drittens die Republikaner auch die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückerobern. Trump – aus Sicht seiner Kritiker schon jetzt ein Präsident außer Kontrolle – dürfte dann gänzlich entfesselt sein.

Diesen Hattrick gibt Trump in Battle Creek als Ziel aus. „Zig Millionen Amerikaner werden nächstes Jahr auftauchen, um Pelosi verdammt noch mal aus dem Amt zu wählen“, sagt er unter dem Jubel seiner Anhänger.

Mitten in Trumps Rede werden dem Präsidenten die Ergebnisse der Abstimmungen im Repräsentantenhaus übermittelt: Kein einziger Republikaner hat mit den Demokraten für ein Impeachment gestimmt, die ihrerseits bei den beiden Voten zwei beziehungsweise drei Abweichler in ihren Reihen verbuchen mussten. „Wir haben nicht eine republikanische Stimme verloren“, triumphiert Trump. Während seiner Rede blendet sein Lieblingssender Fox News schon einmal das Wahldatum ein – den 3. November 2020 – und schreibt dazu: „Tag der Abrechnung“.