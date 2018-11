Trump: Macron-Forderung nach Europa-Armee „sehr beleidigend“

Kurz nach seinem Eintreffen zu einem Besuch in Frankreich hat US-Präsident Donald Trump die jüngsten Forderungen des französischen Staatschefs Emmanuel Macron nach der Gründung einer europäischen Armee scharf verurteilt. Macrons Forderung sei „sehr beleidigend“, erklärte Trump am Freitagabend in Paris und bekräftigte zugleich seine Forderung nach einem größerem Engagement Europas in der NATO.

Trump ist zu Gedenkfeiern anlässlich des Endes des Ersten Weltkriegs vor hundert Jahren nach Frankreich gereist.