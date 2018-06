Trump & Putin: Gipfel ja, aber wo?

Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump werden bald zu einem Gipfel zusammenkommen. Das teilte der Kreml nach einem Gespräch Putins mit dem US-Sicherheitsberater John Bolton am Mittwoch in Moskau mit. Der erste Gipfel der beiden Staatschefs eineinhalb Jahre nach Trumps Amtsantritt werde in einem „Drittstaat“ stattfinden. Ort und Zeit sollten am Donnerstag mitgeteilt werden, so Putin-Berater Juri Uschakow. Es könnte während Trumps Europareise Mitte Juli stattfinden, etwa nach der am 15. Juli endenden Fußball-WM in Russland.

Wien als Gipfelort aus dem Rennen?

Aus US-Regierungskreisen verlautete, dass die finnische Hauptstadt Helsinki als Austragungsort diskutiert werde. Wien sei dagegen nicht mehr im Gespräch. Die Bundeshauptstadt war vom Kreml nach Putins Wien-Besuch Anfang Juni ins Spiel gebracht worden.

Beim Besuch Boltons sei eine detaillierte Agenda ausgearbeitet worden, sagte Uschakow. Im Mittelpunkt sollten die bilateralen Beziehungen, Syrien und Fragen der Rüstungskontrolle stehen.