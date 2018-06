Trump & Putin gipfeln in Helsinki

US-Botschafter Traina erklärt, warum Treffen am 16. Juli nicht in Wien stattfindet

Es wird nichts mit einem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin in Wien. Das mit Spannung erwartete erste bilaterale Treffen der beiden Präsidenten wird am 16. Juli in Helsinki stattfinden, teilten das Weiße Haus und der Kreml am Donnerstag zeitgleich mit.

Nach Angaben des US-Botschafters in Wien, Trevor Traina, hätten „praktische Überlegungen und die Notwendigkeit einen Konsens zu erzielen“, den Ausschlag für Helsinki gegeben. Über ein Gipfeltreffen in Wien war spekuliert worden, nachdem Putin Anfang Juni Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) um Vermittlung gebeten hatte. Der Kreml brachte daraufhin auch Wien als Ort für das Gipfeltreffen ins Spiel. US-Botschafter Traina trat Spekulationen entgegen, dass Washington politische Vorbehalte gegen das als russlandfreundlich geltende Österreich haben könnte.

Im Vorfeld des Helsinki-Gipfels sollen sich die Außenminister Sergej Lawrow und Mike Pompeo treffen, sagte der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow am Donnerstag. Beobachter werteten dies als Zeichen, dass der Kreml an substanziellen Ergebnissen des Gipfels interessiert ist, die von den Chefdiplomaten vorbereitet werden könnten.

Trumps nationaler Sicherheitsberater John Bolton hatte, wie berichtet, den Gipfel am Mittwoch in Moskau eingefädelt, aber zugleich Härte demonstriert: So würden die Sanktionen gegen Russland in Kraft bleiben, sagte Bolton. Auch werde die US-Regierung die annektierte Krim-Halbinsel nicht als russisch anerkennen.