Trump rechnet mit „baldigen“ Gesprächen mit dem Iran

US-Präsident Donald Trump rechnet nach eigenen Worten mit baldigen Gesprächen mit dem Iran. „Ich habe das Gefühl, dass sie ziemlich bald mit uns sprechen werden“, sagte Trump am Dienstag bei einer Veranstaltung in Tampa im US-Staat Florida. Er fügte zugleich hinzu: „Und vielleicht nicht, und das ist auch ok.“

Trump hatte sich am Montag zu einem Treffen mit dem iranischen Staatschef Hassan Rouhani „ohne Vorbedingungen“ bereit erklärt. Dieses könne „jederzeit“ erfolgen. US-Außenminister Mike Pompeo relativierte Trumps Angebot jedoch umgehend und nannte mehrere Bedingungen für Gespräche.

Der Iran selbst reagierte mit Skepsis. Vize-Parlamentspräsident Ali Motahari sagte, nach Trumps früheren „verächtlichen Äußerungen“ gegenüber dem Iran wäre es eine „Demütigung“, Verhandlungen zuzustimmen. Innenminister Abdolreza Rahmani Fasli sagte, die USA seien nach ihrem Ausstieg aus dem internationalen Atomabkommen nicht vertrauenswürdig.

Der iranische Außenminister Javad Zarif erteilte Gesprächen mit der Regierung von US-Präsident Donald Trump in schroffem Ton eine Absage. Der Iran habe mit den USA, den anderen UNO-Vetomächten sowie Deutschland und der EU bereits zwei Jahre lang Gespräche geführt, schrieb Zarif am Dienstagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Dabei sei 2015 das in Wien ausverhandelte Atomabkommen mit dem Iran herausgekommen, „ein einzigartiges multilaterales Abkommen“, so Zarif. „Es hat funktioniert“, fügte er mit Blick auf den Deal hinzu, aus dem die USA im Mai ausgestiegen waren. „Die USA können sich nur selbst Vorwürfe machen, dass sie sich herausgezogen und den Tisch verlassen haben“, kritisierte der iranische Chefdiplomat.

