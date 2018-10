Trump schickt Truppen an Grenze Mexikos

Zur Abschreckung Tausender Migranten aus Mittelamerika schicken die USA 5200 weitere Soldaten an ihre Grenze zu Mexiko. Außerdem sollen Zeltstädte errichtet werden, um zu signalisieren, dass es keine Chance eine feste Bleibe geben wird. US-Präsident Donald Trump forderte die Migranten zur Umkehr auf: „Bitte kehren Sie um“, twitterte er. „Das ist eine Invasion unseres Landes und unser Militär wartet auf Sie!“

Unter die „Karawane“ der Migranten hätten sich „viele Bandenmitglieder und einige sehr schlechte Menschen“ gemischt, behauptete Trump. Eine Gruppe war am 13. Oktober in der honduranischen Stadt San Pedro Sula losgegangen – nach und nach schlossen sich weitere Migranten an. Inzwischen wandern 3000 bis 5000 Menschen Richtung USA: Die meisten wollen zur Grenzstadt Tijuana, die am Montag noch rund 3500 Kilometer entfernt war. Es gibt kürzere Strecken an die US-Grenze. Diese führen jedoch durch mexikanische Bundesstaaten, die wegen Auseinandersetzungen zwischen Drogenkartellen sehr gefährlicher sind.

Montagabend hatten Hunderte Honduraner den Grenzfluss zwischen Guatemala und Mexiko überquert. Männer, Frauen und Kinder überwanden den Hochwasser führenden Rio Suchiate auf selbstgebauten Flößen oder bildeten Menschenketten im Wasser. Die Migranten wollten so die Polizeisperrung auf der Grenzbrücke umgehen.

Am Wochenende war bei Zusammenstößen an der guatemaltekisch-mexikanischen Grenze ein Honduraner durch ein Gummigeschoss tödlich verletzt worden.

Trump hat die Karawane zum Wahlkampfthema gemacht. Möglich scheint, dass er vor den Kongresswahlen am kommenden Dienstag weitere Maßnahmen ergreift, um bei seiner republikanischen Wählerschaft zu punkten. Die Migranten werden es aber sicher nicht vor dem Wahltag bis zur US-Grenze schaffen.