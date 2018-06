Trump schielt nach Friedensnobelpreis

Sollte er den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un am Dienstag tatsächlich auf Friedenskurs gebracht haben oder im Laufe des Tages noch bringen, dann träumt US-Präsident Donald Trump vielleicht gar nicht zu Unrecht vom Friedensnobelpreis. Bei ersten amerikanisch-nordkoreanischen Gipfel geht es heute in Singapur jedenfalls um viel. Nach monatelangem Schlagabtausch, einer überraschenden Entspannungsoffensive Kims vor den Olympia in Südkorea und dem vorübergehenden Rückschlag durch die kurz darauf zurückgenommene Absage des Gipfels durch Trump, sollten sich die beiden am Dienstag um drei Uhr Früh (MESZ) im Luxushotel „Capella“ auf der Insel Sentosa die Hände geschüttelt und zum Vier-Augen-Gespräch zurückgezogen haben.

USA bieten Kim Sicherheitsgarantien

Trump hat zwar ein Scheitern nicht ausgeschlossen, aber die Erwartungen vor dem Treffen sehr hoch geschraubt, auch wenn sich Experten nicht ganz erschließt, worin die Sensation bestehen könnte. „Ich denke, es wird sehr gut laufen“, sagte Trump am Montag bei einem Treffen mit Singapurs Regierungschef Lee Hsien Loong. US-Außenminister Mike Pompeo stellte der Führung in Pjöngjang „beispiellose“ Sicherheitsgarantien in Aussicht, wenn sie einer vollständigen atomaren Abrüstung zustimmt. In den Staatsmedien Nordkoreas war bereits von einer neuen Ära die Rede.

Was bedeutet Denuklearisierung?

Die entscheidende Frage ist das nordkoreanische Atomprogramm. Wichtigstes Ziel der USA ist die „vollständige, überprüfbare und unumkehrbare Denuklearisierung“ Nordkoreas. Kim hat sich vor dem Gipfel zu einer Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel bekannt. Unklar blieb jedoch, was genau er damit meinte. Experten schließen aus, dass Kim darunter einen völligen Verzicht auf Atomwaffen verstehen könnte, da diese für seine Regime eine Art Lebensversicherung darstellen. Ohne Atomwaffen würde Trump wahrscheinlich mit ihm nicht einmal reden.

Iran warnt Nordkorea vor Vertrauen in Trump

Ein Thema ist auch die Aufnahme diplomatischer Beziehungen sowie die Vorbereitung eines endgültigen Friedensvertrages zwischen Nord- und Südkorea. Völkerrechtlich ist der Kriegszustand zwischen beiden Seiten auch mehr als sechs Jahrzehnte nach dem Korea-Krieg noch nicht beendet. Kim hofft insbesondere auf ein Ende der Wirtschaftssanktionen, die sein Land massiv belasten. Dazu gehören US- aber auch UNO-Sanktionen, die wegen Atom- und Raketentests in mehreren Runden verhängt wurden.

Der Iran warnte Nordkorea unterdessen, Trump zu vertrauen: Pjöngjang müsse „absolute Vorsicht“ walten lassen, sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi. Der Rückzug Trumps aus dem Atomabkommen mit dem Iran und anderen Vereinbarungen zeige, dass er kein verlässlicher Partner sei.