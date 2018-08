Trump schlägt Warnung in Wind

US-Präsident Donald Trump schlägt die Warnung seiner Sicherheitsbehörden vor einem andauernden „Informationskrieg“ Russlands gegen die USA in den Wind. Die Vorstellung einer russischen Einmischung sei „Schwindel“, sagte Trump, nachdem kurz davor der Nationale Geheimdienstdirektor Dan Coats sowie der Chef der Bundespolizei FBI, Christopher Wray vor anhaltenden Desinformationskampagnen aus Russland gewarnt hatten. Bei einem gemeinsamen Presseauftritt von mehreren Spitzenvertretern der Sicherheitsbehörden im Weißen Haus sagte Wray, dass die Bedrohung nicht auf Wahlkampfzeiten beschränkt sei. Zu den Methoden hätten traditionelle Geheimdienstaktivitäten ebenso gehört wie kriminelle Versuche von Einflussnahme über Wahlkampfspenden oder Cyberangriffe gegen die Wahl-Infrastruktur.

Laut Geheimdienstkoordinator Coats seien die russischen Bemühungen, sich in die Zwischenwahlen im November einzumischen, bisher nicht so stark ausgeprägt wie beim Präsidentschaftswahlkampf 2016. Das könne sich aber jederzeit ändern. Auf die Frage, ob russische Einzeltäter oder der Kreml hinter den Versuchen steckten, sagte Coats: „Beide.“ Auch US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen zeigte sich alarmiert: „Unsere Demokratie selbst ist im Fadenkreuz.“

Trump hatte im Juli beim Gipfel mit Kremlchef Wladimir Putin für Empörung in den USA gesorgt, weil er es vermieden hatte, mutmaßliche russische Einmischungen in den Wahlkampf 2016 zu verurteilen. Zuletzt forderte er das Ende der Ermittlungen von FBI-Sonderermittler Robert Mueller in der Russland-Affäre. Mueller untersucht, ob es Absprachen des Trump-Teams mit Moskau gab. Der US-Präsident prangert die Ermittlungen als „Hexenjagd“ an.

Ruf nach Sanktionen

Mehrere Republikaner und Demokraten im US-Kongress wollen Trump dazu bringen, neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Eine Gruppe um den republikanischen Senator Lindsey Graham brachte am Donnerstag einen Gesetzentwurf ein, mit dem russische Politiker und Oligarchen mit Sanktionen belegt werden könnten. Sie werfen Trump vor, bereit beschlossene Sanktionen nicht umgesetzt zu haben.