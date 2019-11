Trump schwer angeschlagen ins Wahljahr

Ein Jahr vor der US-Präsidentschaftswahl haben die Republikaner von Amtsinhaber Donald Trump bei Wahlen in zwei Bundesstaaten empfindliche Niederlagen erlitten: Die Demokraten setzten sich am Dienstag im traditionell republikanischen Bundesstaat Kentucky durch und errangen in Virginia erstmals seit 25 Jahren die Mehrheit in beiden Parlamentskammern.

Mit besonderer Spannung erwartet worden war das Ergebnis der Gouverneurswahl im Kentucky. Der amtierende Gouverneur Matt Bevin wurde dort nach dem offiziellen Auszählungsergebnis mit einem halben Prozentpunkt vom demokratischen Herausforderer Andy Beshear geschlagen.

Bevin erkannte seine Niederlage zunächst aber wegen des knappen Vorsprungs seines Herausforderers nicht an. Sollte Beshears Sieg endgültig bestätigt werden, wäre dies eine herbe Niederlage für die Republikaner in dem Südstaat, den Trump bei der Präsidentschaftswahl 2016 mit 30 Prozentpunkten Vorsprung gewonnen hatte.

Noch am Montag hatte Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Kentucky gesagt, ein Sieg der Demokraten wäre eine „sehr schlechte Botschaft“ Seine Anhänger könnten ihm das nicht antun.

In Virginia errangen die Demokraten erstmals seit rund 25 Jahren die Mehrheit in beiden Parlamentskammern. Der Parteichef der Demokraten, Tom Perez, sprach von einem „historischen Sieg“, der Trump „und alle Republikaner bis ins Mark erschüttern“ sollte.

Trostpflaster Mississippi

Im Bundesstaat Mississippi gab es für die Republikaner ein Trostpflaster: Bei der dortigen Gouverneurswahl siegte der republikanische Kandidat Tate Reeves. Trump gratulierte Reeves und twitterte, sein Wahlkampfauftritt in Mississippi habe zu Reeves’ Sieg beigetragen.

Wahlmanipulation droht

Unterdessen warnten die führenden Sicherheitsbehörden der USA vor einer erneuten Einmischung aus dem Ausland in die Präsidentschaftswahl. „Unsere Feinde wollen unsere demokratischen Institutionen untergraben, die öffentliche Stimmung beeinflussen und auf die Politik der Regierung einwirken“, erklärten die Leiter der sieben wichtigsten US-Sicherheitsbehörden. Russland, China, der Iran und andere „bösartige ausländische Akteure“ würden versuchen, in den Abstimmungsprozess einzugreifen oder Meinungen der Wähler zu beeinflussen. Allerdings gebe es bisher keine Beweise für Störversuche.

Nach Einschätzung der US-Behörden hatte Russland 2016 versucht, durch Verbreitung von Falschinformationen die Wahl zugunsten Trumps zu beeinflussen.

Auch Ukraine-Affäre setzt Trump zu

US-Präsident Donald Trump gerät durch neue Angaben eines Schlüsselzeugen bei den Untersuchungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren weiter in Bedrängnis. Die Demokraten wollen herausfinden, ob Trump Militärhilfe als Druckmittel einsetzte, um die Ukraine zu Ermittlungen zu bringen, die ihm im US-Wahlkampf nutzen könnten. Der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, hat nun eine Antwort auf die Frage geliefert. Sondland hatte bereits im Oktober im Kongress hinter verschlossenen Türen ausgesagt. Im Anschluss an seine Anhörung gab es weitere Zeugenaussagen, die seine „Erinnerung aufgefrischt“ hätten, schreibt Sondland nun in einer Erklärung. Der Botschafter will sich – anders als zum Zeitpunkt seiner ursprünglichen Aussage – nun daran erinnern, was er Anfang September einem Mitarbeiter des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesagt hat: dass die Auszahlung der Militärhilfe „wahrscheinlich“ nicht erfolgen werde, solange die Ukraine keine öffentliche „Anti-Korruptions-Erklärung“ abgebe. Laut Sondland sollten darin Ermittlungen gegen den ukrainischen Gaskonzern Burisma erwähnt werden. Der Sohn von Trumps politischem Gegner Joe Biden war bis April bei Burisma tätig. Trump wirft den Bidens Korruption vor, ohne jedoch dafür Beweise zu haben.

Der US-Botschafter in Kiew, William Taylor, hatte bereits vor zwei Wochen ausgesagt, dass Trump die 400-Millionnen-Dollar-Hilfe gezielt zurückgehalten habe.