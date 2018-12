Trump: Sind nicht mehr Weltpolizist

Einen überraschenden und aus Sicherheitsgründen nicht angekündigten Besuch der US-Truppen im Irak hat Präsident Donald Trump mit seiner Gattin Melania am Stefanitag absolviert. Dabei verkündete er einen radikalen Kurswechsel in der US-Außen- und Verteidigungspolitik. So könnten die USA nicht länger „der Weltpolizist“ sein, sagte Trump: „Wir möchten nicht mehr von Ländern ausgenutzt werden, die uns und unser unglaubliches Militär nutzen, um sich zu schützen. Sie zahlen nicht dafür“, wetterte der US-Präsident und verteidigte einmal mehr seinen umstrittenen Plan zum vollständigen Abzug der US-Truppen aus Syrien.

Es sei nicht fair, wenn die USA allein diese Last tragen würden, betonte Trump mit Blick auf die zahlreichen Einsätze des US-Militärs: „Wir sind auf der ganzen Welt verteilt. Wir sind in Ländern, von denen die meisten Menschen noch nicht einmal gehört haben. Ehrlich gesagt, es ist lächerlich.“

Es war das erste Mal in seiner Amtszeit, dass Trump US-Soldaten in einem Kampfgebiet besuchte. Aus dem Weißen Haus verlautete, Trump wolle den Soldaten vor Ort „für ihr Engagement, ihren Erfolg und ihr Opfer danken und ihnen frohe Weihnachten wünschen“. Viele irakische Parlamentarier kritisierten den Besuch unterdessen als Verletzung diplomatischer Normen.

Auch in Afghanistan will der US-Präsident die Truppenstärke wie berichtet stark reduzieren. Aus dem Irak plane er hingegen keinen Abzug, versicherte er. Der Irak könnte als Stützpunkt dienen, „wenn wir etwas in Syrien machen wollen“.

Auf dem Heimflug machte Trump auch noch am Stützpunkt der US-Luftwaffe im deutschen Ramstein Halt. Auch dort haben der Präsident und die First Lady mit Soldaten gesprochen.