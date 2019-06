Trump-Tour durch „Großfettnapfien“

Noch vor seiner Ankunft in Großbritannien ließ US-Präsident Donald Trump gestern keinen Zweifel daran, dass er auf seinem dreitägigen Staatsbesuch zielsicher keinen Fettnapf auslassen würde: Er pöbelte gegen den Londoner Bürgermeister und mischte sich ungeniert in die britische Innenpolitik ein.

Queen Elizabeth II. trug es mit Fassung und ließ sich beim Empfang von Donald und Melania Trump im Buckingham-Palast nicht anmerken, dass sie ob der Twitter-Meldungen des Präsidenten wohl „not amused“ war.

Massenproteste

Umso deutlicher zeigen Demonstranten in der Londoner City ihren Unmut über den Besuch Trumps, inbesondere dessen Empfang auf höchstem protokollarischen Niveau. Millionen Briten unterzeichneten eine Petition, um den Staatsbesuch zu verhindern. Vor Trump bekamen nur zwei US-Präsidenten eine Staatsvisite in Großbritannien: George W. Bush und Barack Obama.

Auf dem Flug nach London hatte Trump Londons Bürgermeister Sadiq Khan als „Totalversager“ beschimpft, „der sich auf die Kriminalität in London konzentrieren sollte, nicht auf mich“. Khan habe „nach allem, was man hört, als Bürgermeister von London eine schreckliche Arbeit geleistet“ und sei „fies“ zu ihm gewesen, twitterte Trump aus der „Air Force One“. Khan hatte die Entscheidung der britischen Regierung kritisiert, Trump zu einem Staatsbesuch einzuladen. May hatte die Einladung im Jänner 2017 ausgesprochen, als sie Trump nach dessen Amtsantritt als erste ausländische Regierungschefin traf.

Kurz vor der Reise brüskierte Trump jedoch auch May, indem er sich für den Brexit-Hardliner Boris Johnson als ihren Nachfolger aussprach. Zudem plädierte er dafür, Mays Erzfeind Nigel Farage die Brexit-Verhandlungen mit der EU führen zu lassen. May hat wegen ihres Scheiterns, den Brexit-Vertrag durch das Unterhaus zu bringen, ihren Rücktritt angekündigt. Sollte Großbritannien die EU tatsächlich verlassen, würde das Land deutlich abhängiger von den USA.

Trump stellt das natürlich anders dar und den Briten eine „großartiges“ Handelsabkommen in Aussicht.

Drohung wegen Huawei

Auch abseits des Brexits dürfte Mays heutiges Treffen mit dem Amerikaner nicht angenehm werden: Der Präsident will ihr mit einer Beschränkung der Geheimdienst-Kooperation drohen, falls Großbritannien den chinesischen Konzern Huawei am Aufbau seines 5G-Netzes beteiligt. Die USA verdächtigen Huawei der Spionage im Auftrag Chinas.

Corbyn boykottiert Trump

Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, schlug eine Einladung zum gestrigen Staatsbankett mit Trump aus. Er warf dem Präsidenten vor, sich in britische Angelegenheiten einzumischen. Der Boykott wird Trump nicht weiter gestört haben. Er hat ohnehin andere Freunde in London, die er vielleicht treffen wird: Johnson und Farage…