Trump trifft Putin bei G-20-Gipfel in Japan

US-Präsident Donald Trump will beim G-20-Gipfel kommende Woche im japanischen Osaka mit Kreml-Chef Wladimir Putin zusammentreffen. Er werde neben dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping auch Putin treffen, sagte Trump am Mittwochabend (Ortszeit) dem US-Fernsehsender Fox News. “Ich möchte mit Russland auskommen, und ich denke, dass wir das werden”, sagte Trump zur Begründung.

Wortgleich äußerte sich der US-Präsident auch zu China, und fügte dann mit Blick auf dessen Präsidenten Xi Jinping und Putin hinzu: “Es ist so, dass ich beide nächste Woche in Japan beim G-20-Gipfel treffe.”

Das Treffen mit Xi hatte der US-Präsident schon zu Wochenbeginn bestätigt. Mit dem chinesischen Präsidenten will Trump vor allem über eine Beilegung des eskalierenden Handelsstreits sprechen. Der Kreml hatte kühl auf Spekulationen reagiert, dass es bei dem Gipfel am 28. und 29. Juni auch zu einem Treffen zwischen Trump und Putin kommen könnte. Die USA hätten diesbezüglich “keine Initiativen oder Vorschläge formuliert”, hieß es am Montag aus dem Kreml. “Ein kurzes Treffen” sei aber nicht ausgeschlossen.

Trump und Putin waren im Juli 2018 in Helsinki das bisher einzige Mal zu einem bilateralen Treffen zusammengekommen. Das Gespräch wurde zu einem Desaster für den US-Präsidenten, dem vorgeworfen worden war, Putin in der Frage der Beeinflussung der US-Präsidentenwahl 2016 nicht die Stirn geboten zu haben. Nach US-Geheimdiensterkenntnissen hat Russland die Wahl beeinflusst, damit Trump sie gegen die favorisierte demokratische Kandidatin Hillary Clinton gewinnt. Trump fällt es schwer, sich damit abzufinden.