Trump will bei US-Präsidentenwahl 2020 wieder antreten

US-Präsident Donald Trump ist innerlich fest entschlossen zu einer weiteren Amtszeit, wenn man seinen Aussagen in einem neuen Interview Glauben schenken mag. Der britische TV-Reporter Piers Morgan, der sich selbst als einen Freund Trumps bezeichnet, traf den Staatschef zum Plausch in dessen Regierungsmaschine Air Force One.

Laut Gesprächsauszügen, die in der Nacht zum Sonntag vom Boulevardblatt „Mail on Sunday“ veröffentlicht wurden, antwortete Trump auf die Frage, ob er 2020 noch einmal zur Präsidentschaftswahl antreten werde: „Das ist meine volle Absicht. Es scheint, als wenn sich das alle wünschen.“

Der 72-Jährige hat seit seiner Vereidigung im Jänner 2017 schon mehrfach angedeutet, dass er es nicht bei einer Amtszeit belassen möchte. Dass sich das „alle wünschen“ würden, grenzt indes auch nach Morgans Empfinden „stark an Fake News“, wie der Journalist in seinem nicht eben nüchtern gehaltenen Erfahrungsbericht von Bord der Präsidentenmaschine kommentiert – dem fliegenden „Epizentrum der globalen Machtordnung“ (Morgan).

Ob er denn einen Politiker aus den Reihen der US-Demokraten kenne, der es 2020 mit ihm aufnehmen und an seiner statt ins Weiße Haus einziehen könnte? „Nein“, habe Trump geantwortet. „Da sehe ich niemanden. Ich kenne sie alle, und ich sehe niemanden.“

Morgan scheint dieser Aussicht durchaus etwas abgewinnen zu können – schließlich empfinde er tiefe Sympathie für diesen Mann, „auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin, was er sagt und tut“. Nicht zuletzt würde es ihm wohl weitere Interviews mit dem wohl mächtigsten Mann der Welt verschaffen, von denen er schon „mindestens 35“ geführt haben will – die meisten davon vor Trumps Wechsel in die Politik. „Unsere lange währende Freundschaft ist der Grund, weshalb ich der einzige britische TV-Journalist bin, mit dem er spricht.“

Fast zwei Drittel der Deutschen sehen in Trump eine größere Gefahr für den Weltfrieden als im russischen Präsidenten Wladimir Putin. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur wird Putin im Vergleich zu Trump zudem als sympathischer, kompetenter und auch mächtiger eingestuft.Besonders groß ist der Abstand bei der Frage der Kompetenz: Nur 5 Prozent sehen hier Trump vorne, 56 Prozent Putin, der Rest machte keine Angaben.

Trump und Putin kommen an diesem Montag in Helsinki zu einem mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen zusammen. Es ist das dritte bilaterale Gespräch der beiden seit Trumps Amtsantritt im Jänner 2017. Die ersten beiden Treffen fanden am Rande internationaler Konferenzen statt. Laut YouGov-Umfrage sind 64 Prozent der Meinung, von Trump gehe die größere Gefahr für den Weltfrieden aus. Nur 16 Prozent sagen das über Putin. 36 Prozent finden Putin sympathischer, nur 6 Prozent Trump. Eine Mehrheit von 58 Prozent will sich zu dieser Frage gar nicht äußern. Überraschend ist, dass Putin auch als der mächtigere der beiden Staatschefs wahrgenommen wird (43 zu 25 Prozent), obwohl die USA militärisch und wirtschaftlich viel stärker sind als Russland.

Zwischen den Anhängern der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien gibt es beim Vergleich der beiden Staatschef keine gravierenden Unterschiede. Selbst die Wähler der Union halten Putin für sympathischer (31 zu 7 Prozent) kompetenter (56 zu 5) und mächtiger (44 zu 29) und Trump für gefährlicher (66 zu 18).

Der deutsche Außenminister Heiko Maas warnte den US-Präsidenten unterdessen vor Vereinbarungen mit Putin auf Kosten der westlichen Verbündeten. „Einseitige Deals zulasten der eigenen Partner schaden am Ende auch den USA“, sagte Maas der Zeitung „Bild am Sonntag“. „Wer seine Partner vor den Kopf stößt, der riskiert, am Ende als Verlierer dazustehen.“ Trump tritt Putin am Montag in Helsinki. Maas begrüßte das Gespräch. „Wir haben immer gesagt, dass wir den Dialog mit Russland brauchen“, sagte der SPD-Politiker dem Vorabbericht zufolge. „Es wäre ein Fortschritt, wenn von diesem Treffen auch Impulse für nukleare Abrüstung ausgehen.“

Trump hatte Deutschland am Mittwoch auf dem NATO-Gipfel in Brüssel als „Gefangenen“ Russlands kritisiert, weil die Bundesrepublik einen großen Teil ihres Energiebedarfes über russische Quellen deckt.