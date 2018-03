Trump will in Kims Augen blicken

Donnerstag 19.02 Uhr Ortszeit (Freitag 01.00 Uhr MEZ): Der südkoreanische Sicherheitsberater Chung Eui-yong steht vor dem Weißen Haus in Washington und gibt Historisches bekannt. Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un habe den amerikanischen Präsidenten Donald Trump zu Gesprächen eingeladen und Trump habe soeben zugesagt. Wenige Minuten davor war schon Trump selbst zu Journalisten in den Newsroom des Weißen Hauses geeilt und hatte zwischen Tür und Angel „wichtige News der Südkoreaner“ angekündigt. Nach dem Auftritt des südkoreanischen Gesandten meldete sich auch Trump selbst via Twitter zu Wort: das Gesprächsangebot sei ein „großer Fortschritt“, wobei Kim selbst eine „De-Nuklearisierung“ der koreanischen Halbinsel ins Gespräch gebracht habe. Genau auf die Zerstörung der nordkoreanischen Atomwaffen werden die USA, so Trump, pochen. Bis dahin blieben die Sanktionen aufrecht. Das Treffen werde aber vorbereitet.

„Ein Termin vor Ende Mai“

Südkoreanische Regierungskreise gingen gestern davon aus, das erste Treffen zwischen einem US-Präsidenten und einem nordkoreanischen Diktator werden „bis Ende Mai“ stattfinden. Davor sind für Ende April noch bilaterale Verhandlungen zwischen Nord- und Südkorea geplant.

Die aktuellen Entwicklungen überraschten gestern Politiker in aller Welt – hatte Nordkorea doch allein innerhalb des letzten Jahres 20 ballistische und 3 Interkontinental Raketen getestet und den USA unverhohlen mit einem Atomangriff gedroht. US-Präsident Trum reagierte damals mit der Ankündigung von „Feuer und Wut“ und bezeichnete Kim als „Raketenmann auf selbstmörderischem Weg“.

Nur vorsichtige Reaktionen

Und so fielen gestern die internationalen Reaktionen auf die Gesprächs-Ankündigung vorsichtig aus. EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sprach von „einer positiven Entwicklung“, die deutsche Kanzlerin Angela Merkel von einem „Hoffnungsschimmer“. Russlands Außenminister Sergej Lawrow meinte, er hoffe, dass das Gespräch stattfinden wird. Sollte dem so sein, sei dies „ein Schritt in die richtige Richtung“. Optimistischer zeigte sich Südkoreas Präsident Moon Jae-in. Er sieht einen „historischen Meilenstein, um auf der koreanischen Halbinsel Frieden zu schaffen und sie frei von Atomwaffen zu machen“.