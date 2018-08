Trump will militärische Dominanz im Weltall

US-Präsident Donald Trump hat den neuen Verteidigungshaushalt im Umfang von umgerechnet 628 Mrd. Euro bewilligt. Es handelt sich um eines der höchsten Budgets in der neueren Geschichte des Landes. Trump warb bei der Gelegenheit für die von ihm kürzlich angekündigte Weltraum-Streitkraft, für die er vom Kongress acht Milliarden Dollar will. „Wie der Himmel, die Erde und das Meer ist der Weltraum zum Schlachtfeld geworden“, so der Präsident. Trump will eine Weltraumarmee zum sechsten Arm des US-Militärs machen. Eigene Weltraumstreitkräfte würden den USA Dominanz über ihre Rivalen geben, so Trump. „Eine Präsenz der USA im Weltraum reicht nicht aus, wir müssen eine Dominanz der USA im Weltraum haben.“ Trump warnte in diesem Zusammenhang speziell vor China. Russland, das ebenfalls über „Weltraumtruppen“ verfügt, nannte er nicht.

Das Ausgabengesetz für das Pentagon beinhaltet auch ein Lieferverbot von F-35-Kampfflugzeugen an die Türkei. Es gilt, solange Ankara am Kauf russischer Flugabwehrraketen festhält.

Trump schimpft seine Ex-Vertraute „Hündin“

Unterdessen spitzt sich die Auseinandersetzung um ein Enthüllungsbuch der ehemaligen Trump-Vertrauten Omarosa Manigault Newman zu. Der Präsident schimpfte die im vergangenen Dezember gefeuerte Ex-Mitarbeiterin, die ihm unter anderem Rassismus und Lügen vorwirft, eine „Hündin“.