Trump will nach Blutbad an Schule Lehrer bewaffnen

WASHINGTON – Als Reaktion auf das Schulmassaker in Florida mit 17 Toten hat US-Präsident Donald Trump kein strikteres Waffenrecht, sondern die Bewaffnung von Lehrern vorgeschlagen. Einzelne Lehrer könnten zur Abschreckung möglicher Täter im Einsatz von Schusswaffen trainiert werden, sagte Trump am Mittwoch bei einem Treffen mit Überlebenden im Weißen Haus. Etwa 20 Prozent der Lehrer kämen für ein solches Waffentraining infrage, sagte Trump. „Dies wäre natürlich nur etwas für Leute, die sehr geschickt im Umgang mit Waffen sind“, sagte er. Die Lehrer sollten die Waffen versteckt tragen. Sie könnten Attacken in Schulen dann sehr schnell beenden.

Der Vorschlag des Präsidenten löste Kritik und Kopfschütteln aus. „Ich denke nicht, dass Lehrer bewaffnet werden sollten. Lehrer sollten unterrichten“, sagte der für Parkland zuständige Sheriff Scott Israel. Auch eine Lehrerin, die das Massaker überlebt hatte, äußerte ihr Unverständnis.

Strengere Kontrollen von Waffenkäufern

Der Präsident sagte bei den Treffen strengere Kontrollen von Waffenkäufern zu. Die Behörden würden künftig „sehr strikt sein bei Hintergrund-Checks“. Dabei werde vor allem die psychische Gesundheit der Käufer beleuchtet werden.