Trump will US-Truppen in Nahost um 1.500 Soldaten aufstocken

US-Präsident Donald Trump will rund 1.500 weitere Soldaten in den Nahen Osten entsenden. Es handle sich in erster Linie um eine Vorsichtsmaßnahme und eine vergleichsweise kleine Zahl von Soldaten, sagte Trump am Freitag. Hintergrund ist die deutliche Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und dem Iran, die die Furcht vor einem Krieg aufkommen ließ.

Laut Insidern erwog das US-Verteidigungsministerium die Entsendung von zusätzlich etwa 5.000 Soldaten. Noch am Donnerstag hatte sich Trump skeptisch über Pläne gezeigt: Er glaube nicht, dass weitere Soldaten benötigt würden, sagte Trump. Er sei jedoch bereit, einen Truppenausbau in Betracht zu ziehen.