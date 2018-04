Trump will Zoll-Deal mit EU

Unmittelbar vor ihrem Abflug nach Washington gab sich die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag keiner Illusion mehr hin, US-Präsident Donald Trump von einem Handelskonflikt mit Europa abhalten zu können. Man rechne damit, dass die Ausnahmeregelungen der USA für die EU-Staaten bei den neuen US-Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumprodukte nicht über den 1. Mai hinaus verlängert werden, hieß es in deutschen Regierungskreisen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sprach schon davon, dass die EU in der nächsten Woche ihre Position zum weiteren Vorgehen abstimmen müsse.

Die EU-Kommission war da optimistischer: Sie rechnete mit einer Verlängerung der Strafzoll-Ausnahme für die EU. „Unsere Erwartung bleibt, ausgenommen zu bleiben, aber falls nötig sind wir bereit“, sagte eine Sprecherin.

Und sie könnte richtig gelegen haben. Denn am Nachmittag kamen plötzlich kompromissbereite Töne aus Washington: Die USA sind unter Bedingungen bereit, die Befreiung von den Strafzöllen zu verlängern. Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow sagte, die US-Regierung wolle „Zugeständnisse“ der Europäer sehen, etwa bei deren Zöllen auf Auto-Importe.

Macron rechnet mit US-Ausstieg aus Iran-Deal

Zweites großes Thema bei Merkels Besuch im Weißen Haus wird das Atomabkommen mit dem Iran sein, das Trump für „das schlechteste aller Zeiten“ hält. Merkel wird für das Abkommen werben. Doch da hat die Kanzlerin eine Überzeugungsarbeit zu leisten, an der sich gerade der französische Präsident Emmanuel Macron wenig erfolgreich versucht hat. Der flog am Mittwoch wenig optimistisch aus Washington zurück: Er glaube, dass Trump „diese Vereinbarung aus innenpolitischen Gründen eigenständig loswerden wird“, sagte Macron.

Trump muss bis 12. Mai aufgrund eines US-Gesetzes entscheiden, ob er die im Rahmen der Vereinbarung ausgesetzten Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft setzt oder nicht. Setzt er die Sanktionen wieder in Kraft, bedeutet dies de facto den Ausstieg der USA aus dem Vertrag.