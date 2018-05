Trump wollte Kims Atombomben

US-Präsident Donald Trump sollen von Nordkoreas Diktator Kim Jong-un die Herausgabe eines Teils seiner Atomwaffen gefordert haben. Die USA wollten binnen sechs Monaten einen Teil der Atomsprengköpfe und eine Interkontinentalrakete außer Landes zu bringen, schrieb die japanische Zeitung Asahi Shimbun am Donnerstag unter Berufung auf informierte Quellen. Die USA hätten angeboten, Nordkorea im Gegenzug von der Liste von Terror-Unterstützerstaaten zu streichen. Allerdings habe Nordkorea dann gedroht, das geplante Gipfeltreffen Trumps mit Kim am 12. Juni in Singapur platzen zu lassen.

Südkorea will sich nun als Vermittler zwischen den USA und Nordkorea darum bemühen, dass das Treffen doch noch zustande kommt. Präsident Moon Jae-in wird am Dienstag zu Gesprächen mit Trump in den USA erwartet.

Der Ton wird wieder rauer

Allerdings errichtete Nordkorea neue Hürden. Man werde solange keine Gespräche mit Südkorea führen, wie die Gründe für die Absage eines Treffens mit dem Süden vom Mittwoch weiter bestünden, sagte der Vorsitzende des nordkoreanischen Komitees für friedliche Wiedervereinigung, Ri Son-gwon. Er legte nach Wochen der Entspannung mit einer neuen verbalen Breitseite gegen Südkorea nach. Die Regierung in Seoul sei „ignorant und inkompetent“. Ihr fehle das grundlegende Verständnis für die gegenwärtige Lage, so Ri.