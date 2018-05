Trump zahlte Pornodarstellerin

US-Präsident Donald Trump ist tiefer als bisher zugegeben in die Affäre um eine dubiose Zahlung im Jahr 2016 an die Pornodarstellerin Stormy Daniels verwickelt: Er räumte gestern erstmals Zahlungen seines damaligen Anwalts Michael Cohen an Stormy Daniels im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Affäre ein. Wenige Stunden davor hatte Trumps Anwalt Rudy Giulian schon offenbart, dass Trump Cohen das Geld erstattet habe. Bisher lautete die Sprachregelung: Cohen hat gezahlt, Trump hat davon gar nichts gewusst. Jetzt sagt Guliani, Trump kannte „nicht die Einzelheiten, aber generell wusste er, wie Michael solche Dinge klärt“. Mit „solchen Dinge“ ist die mutmaßliche Affäre gemeint, die die Pornodarstellerin im Jahr 2006 mit dem späteren Präsidenten gehabt haben will. Das ist für Trump nicht nur privat pikant — er war damals schon mit Melania verheiratet —, sondern auch juristisch und politisch: Sollte das Geld geflossen sein, um vor der Wahl 2016 eine negative Berichterstattung abzuwenden, hätte das womöglich als Wahlkampfspende deklariert werden müssen. Dies geschah aber nicht, weswegen der Verdacht illegaler Wahlkampffinanzierung im Raum steht. Trump beteuert nun: „Geld aus der (Wahl-)Kampagne, oder Beiträge für die Kampagne, haben in dieser Transaktion keine Rolle gespielt.“ Und er betont, mit der Pornodame keinen Sex gehabt zu haben.