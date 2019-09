Trump zieht Iran die Daumenschrauben an

Nach den Angriffen auf wichtige Ölanlagen in Saudi-Arabien erhöht US-Präsident Donald Trump den Druck auf den Iran: Die bereits im Zuge des Konfliktes um den Atomdeal verhängten Sanktionen will er „bedeutend verschärfen“. Er habe Finanzminister Steven Mnuchin angewiesen, das in die Wege zu leiten, twitterte der Präsident am Mittwoch.

US-Außenminister Mike Pompeo flog nach Saudi-Arabien, um dort mit Kronprinz Mohammed bin Salman über eine Reaktion auf die Angriffe beraten. Pompeo hat den Iran direkt dafür verantwortlich gemacht, was Teheran gestern einmal mehr zurückwies. Mittlerweile geht auch die saudische Führung fix von einer iranischen Urheberschaft aus, obwohl sich die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen zu den Angriffen bekannt hatten.

Hinter den Angriffen stecke „unzweifelhaft“ der Iran, sagte gestern der Sprecher des saudischen Verteidigungsministeriums, Turki al-Maliki. Er zeigte Fotos von Trümmerteilen von „Drohnen und Marschflugkörpern“, die seinen Angaben zufolge vom Angriffsort stammten. Die Attacken seien von „Norden“ (Iran, Anm.) aus geführt worden, die genaue Abschussstelle sei aber noch unklar. Der Jemen liegt südlich von Saudi-Arabien.

Houthis drohen mit Angriffen auf Emirate

Die Houthi-Rebellen haben unterdessen mit Angriffen auch auf die Städte Dubai und Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten gedroht. Die VAE sind Teil der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition, die im Jemen auf Seiten der Regierung kämpft.