Trumpf investiert 48 Millionen Euro

Von Oliver Koch

Die Maschinenbaufirma Trumpf erweitert seinen Standort in Pasching. Dafür nimmt das Unternehmen 48 Millionen Euro in die Hand. „In Kürze starten wir mit dem Bau der Kantine, deren Kapazität auf tausend Mitarbeiter ausgelegt ist“, sagt Österreich-Geschäftsführer Armin Rau zum VOLKSBLATT. In zwei weiteren Schritten baut Trumpf ein Parkhaus bevor Anfang 2019 die Bagger anrollen, um einen 13.000 Quadratmeter großen Büro- und Produktionskomplex zu errichten. Rau: „Wir haben im Vorjahr mehr als 70 Mitarbeiter eingestellt und platzen aus allen Nähten. Mittelfristig sollen 350 bis 400 Mitarbeiter mehr in Pasching bei Trumpf arbeiten.“ Die Geschäftslage sei entsprechend gut, Trumpf blicke auch im aktuellen Jahr auf eine „sehr starke Entwicklung“. Warum wird dann in Pasching ausgebaut? Rau: „Sowohl die perfekten Ausbildungsmöglichkeiten an der Johannes Kepler Universität, dem Softwarepark Hagenberg und der Fachhochschule Wels als auch die Forschungsförderungen insgesamt sowie die bereits vorhandenen Erfahrungen in der Automatisierung und Robotik waren für uns ausschlaggebende Punkte.“ Erfreut über die Ankündigung zeigte sich Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck: „Jeder investierte Euro in Österreich sichert Arbeitsplätze.“ Ziel der Regierung sei, „Investitionshemmnisse zu beseitigen und noch mehr Unternehmen in unser Land zu holen“.