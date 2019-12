Trumps Krieg der Sterne

Mit einer neu geschaffenen „Space Force“ wappnet sich das US-Militär für Konflikte im Weltraum. Nach der Verabschiedung durch den Kongress unterzeichnete Präsident Donald Trump ein Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt (NDAA), das das Gesetz zur Schaffung einer eigenständigen Teilstreitkraft umfasst.

„Die Welt wird sicherer“

„Mit meiner Unterschrift heute werden Sie Zeugen der Geburt der Space Force, und das wird jetzt offiziell der sechste Zweig der Streitkräfte der Vereinigten Staaten“, sagte Trump bei der Zeremonie auf der Luftwaffenbasis Andrews bei Washington. Der Weltraum sei der „neueste Kriegsschauplatz“. Als ersten Kommandanten der 16.000 Soldaten umfassenden „Space Force“ nominierte Trump General Jay Raymond. Vizepräsident Mike Pence, der das Projekt vorangetrieben hat, schrieb auf Twitter, die „Space Force“ werde „Amerika und die Welt sicherer machen“. Er fügte hinzu: „Diese Errungenschaft von Präsident Trump ist nicht nur historisch, sie ist überparteilich.“

Mit dieser neu geschaffenen Streitkräfteeinheit lenkte Trump vom Amtsenthebungsverfahren („Impeachment“) gegen ihn ab, das im Senat – in dem seine Republikaner die Mehrheit stellen – demnächst behandelt werden wird. Dennoch wetterte er auch am Wochenende in dieser Angelegenheit gegen die Demokraten: Das mit der Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus beschlossene Verfahren sei ohne Grundlage. Zugleich warf er den Demokraten vor, sie wollten den Sozialismus in Amerika einführen und er warnte die Amerikaner, sich einem „wütenden Mob des linken Flügels hinzugeben“. „Wir sind in einem Überlebenskampf dieser Nation“, sagte Trump bei einer Ansprache vor einer ultrakonservativen Studentenvereinigung. Doch Amerika werde „niemals ein sozialistisches Land sein“.