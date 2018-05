Tschechen forschten an Nowitschok-Nervengift!

Der von Russland geäußerte Verdacht, das beim Anschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal im britischen Salisbury könnte auch aus Tschechien gekommen sein, war offenbar doch nicht so weit hergeholt: Tschechien hat an einem Nervengift aus der Nowitschok-Klasse geforscht. Das gab nun Staatschef Milos Zeman bekannt: „Die Menge des hergestellten Gifts war angeblich klein, und es wurde nach den Versuchen vernichtet“, sagte Zeman am Donnerstagabend. Das Verteidigungsministerium in Prag sprach gestern von „ein paar Mikrogramm“.Das Experiment habe im November in einem Militärlabor in Brünn (Brno) stattgefunden, so Zeman. „Wir wissen wo, wir wissen wann, also wäre es Heuchelei, so zu tun, als ob nichts geschehen wäre.“

Ein Gift aus der Nowitschok-Klasse war nach britischen Angaben beim Anschlag von Salisbury Anfang März verwendet worden. Zeman zufolge dürfte es sich um den Stoff A-234 gehandelt haben, während in Tschechien an der Substanz A-230 geforscht worden sei.

London macht Russland für den Anschlag verantwortlich. Moskau unterstellte seinerseits Tschechien, Großbritannien, der Slowakei und Schweden, als mögliche Herkunftsländer des Kampfstoffs infrage zu kommen. Das russische Außenministerium sieht sich durch Zeman nun bestätigt. Der tschechische Staatschef habe „das Geschwätz der (britischen) Regierung von Theresa May, wonach Nowitschok nur in Russland produziert worden sei, widerlegt“, so eine Sprecherin.