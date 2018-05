Tschechien als strahlender Sieger

Die Stromproduktion aus Atomenergie ist von 1990 bis 2016 um 5,6 Prozent in der EU gestiegen. Die am Freitag publizierten Eurostat-Daten zeigen, dass der größte Zuwachs in Tschechien mit 91,5 Prozent registriert wurde, gefolgt von Frankreich (plus 28,4 Prozent) und Slowenien (plus 23,6 Prozent). Dagegen wies in Deutschland (minus 44,5 Prozent) die Atomstromerzeugung den höchsten Rückgang auf. Auch in Schweden (minus 7,6 Prozent) ging die Atomstromproduktion zurück. Insgesamt erzeugten 14 der 28 EU-Staaten noch Nuklearenergie.

Frankreich bei Produktion einsam auf Platz eins

Der Hauptproduzent von Strom aus Atomenergie war 2016 Frankreich mit einem Anteil von 48,0 Prozent. Dann folgen Deutschland (10,0 Prozent), Großbritannien (8,5 Prozent), Schweden (7,5 Prozent) und Spanien (7,0 Prozent). Diese fünf Staaten allein kommen auf 81,1 Prozent der gesamten Nuklearstrom-Erzeugung in der Union. Österreich zählt zu der anderen Hälfte der EU-Staaten ohne Atomstromproduktion.