Tschechien schafft Einreisebeschränkungen für EU-Bürger ab

Tschechien schafft ab sofort die Corona-Einreisebeschränkungen für Bürger und Bürgerinnen aus allen EU-Ländern und einiger weiterer europäischer Staaten ab.

Die Einreisenden müssen kein Online-Formular mehr ausfüllen sowie keine Bestätigungen über eine Impfung, Genesung oder einen negativen Test vorlegen, heißt es in dem Beschluss des tschechischen Gesundheitsministeriums.

Die Lockerungen gelten auch für Einreisende aus der Schweiz, Liechtenstein, Island, Norwegen, Monaco, San Marino, Vatikan und Andorra.

EU-Bürger, die aus einem Drittstaat einreisen, müssen weiterhin geimpft, getestet oder genesen sein.

Das Ministerium wird künftig zudem keine sogenannten Ampel-Coronakarten mehr veröffentlichen. Gelegentlich soll eine Liste mit Bedingungen für die Einreise aus einigen Länder außerhalb der EU erlassen werden. Diese wird aber nur im Falle einer Änderung aktualisiert, hieß es.

Die Corona-Situation in Tschechien bleibt in den letzten Tagen unverändert. Für gestrigen Donnerstag wurden in dem Nachbarland mit 10,7 Millionen Einwohnern 9.648 neue Infektionsfälle registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz (pro 100.000 Einwohner) liegt bei 502.