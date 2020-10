Tsitsipas erstmals im Halbfinale von Paris

Der Grieche Stefanos Tsitsipas ist zum ersten Mal in seiner Karriere in das Halbfinale der French Open eingezogen. Der 22-Jährige gewann am Mittwoch gegen den gleichaltrigen Russen Andrej Rublew 7:5, 6:2,6:3. Im Kampf um den Einzug in das Finale trifft Tsitsipas auf den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien oder den Spanier Pablo Carreno Busta.

Das andere Halbfinale am Freitag bestreiten der zwölfmalige Turniersieger Rafael Nadal aus Spanien und der Argentinier Diego Schwartzman, der Dominic Thiem besiegt hatte.