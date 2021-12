Tsunami-Warnung nach starkem Erdbeben im Osten Indonesiens

Nach einem schweren Seebeben der Stärke 7,5 im Osten Indonesiens haben die Behörden des Landes eine Tsunami-Warnung für die Region ausgegeben. Das Beben ereignete sich demnach am Dienstagmittag (Ortszeit) etwa 100 Kilometer nordwestlich der Insel Flores. Sein Zentrum lag in rund 12 Kilometern Tiefe, wie die nationale Erdbebenwarte weiter mitteilte. Der südostasiatische Inselstaat Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde.

Daher kommt es in Indonesien häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Besonders folgenschwer war ein Seebeben der Stärke 9 vor der indonesischen Insel Sumatra, das an Weihnachten 2004 gewaltige Tsunamis auslöste. Die brachialen Wellen brachten Tod und Zerstörung an viele Küsten des Indischen Ozeans. Etwa 230.000 Menschen kamen ums Leben.