TU nimmt Gestalt an

Am Dienstag fand in Wien ein weiteres Arbeitstreffen zwischen Wissenschaftsminister Martin Polaschek und LH Thomas Stelzer zur Etablierung der neuen Digital-Universität in Linz statt.

Im Mittelpunkt standen insbesondere das Gründungsgesetz sowie der Beginn der Verhandlungen betreffend die 15a-Vereinbarung, welche die Finanzierung der neuen Uni zwischen Bund und Land OÖ regelt.

So soll das Budget der neuen Universität über die nächsten Jahre sukzessive ansteigen und ab dem geplanten Vollausbau 2036 voraussichtlich zumindest 150 Mio. Euro betragen. Geplant ist, dass die Verhandlungen zwischen Bund und Land OÖ bis zum Sommer abgeschlossen sind. Bis dahin soll auch das Gründungsgesetz eine eingehende parlamentarische Behandlung erfahren.

Die weiteren Errichtungsschritte werden dann unter Mitwirkung der Johannes Kepler Universität Linz in den Jahren 2022 und 2023 erfolgen. Voraussichtlich heuer im Oktober wird es auch eine Enquete des Landtags zum Thema geben. Die Präsidiale hat am Mittwoch dem Antrag der SPÖ zugestimmt, um ein Signal der Einheit nach Wien zu senden.