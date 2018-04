Tür von Dylans Hotelzimmer für 125.000 Dollar versteigert

Die Tür des Zimmers im New Yorker Chelsea Hotel, hinter der Musiker Bob Dylan viel Zeit verbracht hat, ist bei einer Auktion für 125.000 Dollar (etwa 100.000 Euro) versteigert worden. Die Tür eines Hotelzimmers, in dem sowohl Janis Joplin als auch Leonard Cohen einige Zeit lebten, brachte bei der Auktion in der Nacht zum Freitag rund 106.000 Dollar ein, wie die Veranstalter mitteilten.

Hohe Preise erzielten auch die Holztüren der Zimmer von Andy Warhol und Edie Sedgwick (rund 65.600 Dollar), Jack Kerouac (37.500), Madonna und Isabella Rossellini (16.250), Jimi Hendrix (16.250), Joni Mitchell (10.000), Bob Marley (8.750) und Jackson Pollock (8.750). Insgesamt wurden 52 Holztüren versteigert, nicht alle hatten berühmten Hotelgästen zugeordnet werden können. Ein Großteil der Erlöse soll einer Organisation gespendet werden, die sich für Obdachlose in New York einsetzt.

Das Chelsea Hotel war 1905 im Südwesten von Manhattan eröffnet worden. Über die Jahre lebten dort viele berühmte Künstler, Musiker und Schriftsteller. Das Gebäude inspirierte sie zu zahlreichen Filmen, Büchern und Songs.

Seit 2011 ist das Hotel geschlossen und wird derzeit umgebaut. Nur noch einige wenige Menschen leben darin. Der frühere Bewohner Jim Georgiou war obdachlos, als die Renovierungsarbeiten begannen, und sah, wie die Türen herausgenommen wurden. Sie sollten weggeschmissen werden. Georgiou rettete und katalogisierte sie und gab sie nun zur Versteigerung frei.