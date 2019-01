Türkei: Österreicher bleibt auf freiem Fuß

Der in der Türkei wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer Terrororganisation angeklagte österreichische Student, linke Aktivist und Journalist Max Zirngast muss nicht zurück ins Gefängnis. Wie die Kampagne #FreeMaxZirngast am Dienstag mitteilte, lehnte das zuständige Gericht den Einspruch des Staatsanwaltes gegen die zu Weihnachten erfolgte Haftentlassung ab. „Max und die anderen bleiben also weiterhin auf freiem Fuß“, hieß es in dem Tweet.

Zirngast war im September verhaftet worden, am Christtag wurde er unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Er darf die Türkei nicht verlassen. Der Prozess gegen ihn soll im April beginnen. Wegen des Vorwurfs der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft.

Zirngast hat die Vorwürfe mehrfach zurückgewiesen. Der 1989 geborene Steirer studiert seit 2015 Politikwissenschaft in Ankara und schreibt für verschiedene Medien in der Türkei und im Ausland.