Türkei verursacht neue Fluchtwelle

Erst vorige Woche hat die EU-Kommission weitere drei Milliarden Euro freigegeben, die im Rahmen des EU-Flüchtlingspaktes nach Ankara fließen sollen. Während die Türkei als Partner beim Eindämmen der Flüchtlingsströme EU-Geld kassiert, verursacht sie zugleich mit ihrer Militäroffensive in Syrien eine neue Fluchtwelle.

Zwei Monate nach Beginn der türkischen Offensive in Nordsyrien haben türkischen Truppen und mit ihnen verbündete Islamistenmilizen am Sonntag die mehrheitlich kurdische Stadt Afrin eingenommen. Das Stadtzentrum sei „vollständig“ erobert, sagte der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan. Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte flohen in den vergangenen Tagen mindestens 200.000 Zivilisten aus Afrin. Bei türkischen Bombenangriffen am Freitag und Samstag sollen mindestens 27 Zivilisten in Afrin getötet worden sein.

Und die Tragödie dürfte noch nicht vorbei sein. Denn syrische Kurden kündigten gestern Widerstand gegen die türkische Besatzung an.

Auch in Ost-Ghouta mehrten sich die Anzeichen einer Niederlage der islamistischen Rebellen, die seit Jahren die Enklave nahe der Hauptstadt Damaskus gehalten haben. Eigenen Angaben zufolge hat die syrische Armee 70 Prozent der Enklave erobert. Auch von dort flüchten Zehntausende Menschen.