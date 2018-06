Türkei-Wahl: Konflikte bleiben vorprogrammiert

Bei den vorgezogenen Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei zeichnete sich folgendes Bild ab: Präsident Recep Tayyip Erdogan erreichte unter den sechs Kandidaten die meisten Stimmen. Türkische Medien sahen ihn bei 53 Prozent der Stimmen, sein wichtigster Herausforderer Muharrem Ince kam auf etwa 30 Prozent. In Österreich zeichnete sich eine besonders hohe Zustimmung für Erdogan ab (71 Prozent). Bei der gleichzeitig stattfindenden Parlamentswahl kam die AKP von Erdogan auf 43,1 Prozent, deren Allianzpartner, die nationalistische MHP auf 11,4 Prozent. Beide zusammen haben damit eine solide absolute Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Die oppositionelle Links-Mitte-Partei CHP kam auf 22,3 Prozent, die pro-kurdische HDP auf 10,6 Prozent, was ihr den Einzug in das Parlament sichert. Dafür gilt eine Hürde von zehn Prozent. Die Wahlbeteiligung lag mit 87,3 Prozent über der Beteiligung bei den Parlamentswahlen vom November 2015. Die Konflikte bleiben im autokratisch geführten Land vorprogrammiert: Die größte Oppositionspartei CHP bezeichnete das Ergebnis der Präsidentenwahl als „Manipulation“. Palästinenserführer Mahmoud Abbas und Ungarns Premier Viktor Orban gratulierten jedenfalls Erdogan bereits zur erfolgreichen Wahl.