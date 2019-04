Türken geben Erdogan einen Denkzettel

Im Landesdurchschnitt bleibt die AK-Partei des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zwar stärkste Kraft, doch bei den Kommunalwahlen am Sonntag musste sie in einigen Städten derart herbe Verluste hinnehmen, dass „Sultan“ Erdogan keinen Grund zu feiern hatte.

So verlor die islamisch-konservative AKP das Rathaus in der Hauptstadt Ankara an die Mitte-Links-Oppositionspartei CHP. Diese lag auch in Istanbul vorn, allerdings mit einem derart hauchdünnen Vorsprung von 48,79 zu 48,51 Prozent, dass beide Parteien wohl noch länger um die Stimmenauszählung ringen werden. AKP-Bürgermeisterkandidat Binali Yildirim hatte sich Sonntagabend schon zum Sieger erklärt, in der Nacht drehte das Ergebnis jedoch. In der Früh erklärte sich CHP-Kandidat Ekrem Imamoglu zum Sieger. Die Millionenmetropole am Bosporus hat für Erdogan enorme symbolische Bedeutung, hat er doch hier als Bürgermeister zu jenem politischen Höhenflug angesetzt, der nun aber in einen Sinkflug übergegangen ist.

Während das Rennen in Ankara gestern offiziell noch nicht entschieden war und Yildirim respektive Erdogan noch hoffen konnte, war das Ergebnis in der mindestens ebenso symbolträchtigen Hauptstadt zu eindeutig. Hier lag der CHP-Kandidat Mansur Yavas mit 50,9 Prozent klar vorn. Mehmet Özhaseki von der AKP erreichte nur 47 Prozent. „Ankara hat gewonnen, die schmutzige Politik hat verloren, die Demokratie hat gewonnen“, rief Yavas vor jubelnden Anhängern.

Wie Istanbul wurde Ankara seit 25 Jahren von der AKP regiert. Jeder vierte Türke lebt in einer der beiden Metropolen. Die CHP gewann auch in den Städten Izmir (58 Prozent, AKP 39) und Antalya (CHP 51, AKP 46).

Auch wenn die AKP im Bündnis mit der ultrarechten MHP landesweit 51,7 Prozent der Stimmen erhielt, ist das Ergebnis insgesamt eine herbe Niederlage. Und vor allem auch eine persönliche für Erdogan. Denn er hatte die Kommunalwahlen zu einer Art Referendum über seine Politik gemacht. Obwohl er selbst nicht zur Wahl stand, tourte er über Wochen durchs Land und trat binnen 50 Tagen auf mehr als hundert Kundgebungen auf. Wie in früheren Wahlkämpfen setzte er auf eine polarisierende Rhetorik und erklärte den Urnengang zu einer Frage des „nationalen Überlebens“. Doch jetzt steht die Frage nach seinem politischen Überleben im Raum.